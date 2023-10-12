Атака "Шахедов" на Украину, падение дронов в Белгородской области: хронология 596 дня войны
Продолжается контрнаступление ВСУ на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В то же время российские оккупанты проводят штурмы возле Авдеевки и других городов Востока Украины. Их активно уничтожает наша армия.
Четверг, 12 октября – это уже 596 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О главном за этот день читайте в материале 24 Канала.
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Дроны России попали в складские помещения Одесской области и частные дома региона. Вспыхнул пожар, ликвидированный спасателями. Известно об одном пострадавшем. СМИ сообщают о взрывах в Херсоне – воздушная тревога не была объявлена в городе. Во временно оккупированном Севастополе в Крыму могли взорвать большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин". Об этом пишут телеграм-каналы. Ночью враг выпустил по нашему государству 33 беспилотника. Силы ПВО ликвидировали 28 целей – системы противовоздушной обороны работали по меньшей мере в шести областях. В НАТО заверили, что нет "красных линий" по поставкам оружия для Украины. Потому Германия рано или поздно, но объявит о передаче дальнобойных ракет Taurus Вооруженным Силам. Это лишь вопрос времени и того, насколько быстро США примут положительное решение по ATACMS. Аналитики Института изучения войны заверили, что очень маловероятен сценарий, при котором российские захватчики достигнут значительных успехов под Авдеевкой на Донетчине. Власти Белгородской области сообщили о якобы сбитии беспилотника на территории региона. Вспыхнул пожар в частном доме в результате падения обломка БПЛА, а также под завалами оказались двое россиян – их впоследствии достали оттуда оперативные службы. Представитель ОК "Юг" Гуменюк заявила, что россияне технически усовершенствовали дроны типа "Ланцет" – теперь они могут летать на расстояние до 70 километров. Раньше – до 40. В НАТО констатировали, что потери России в войны против Украины приближаются к отметке в 300 тысяч единиц личного состава.
Атака "Шахедов" на Украину
Дроны на Белгородщине
"Мы точно знаем, что россияне несут значительно больше потерь, чем украинцы. Поэтому мы считаем, что приближаемся к цифре около 300 000 российских солдат и наемников, погибших с момента вторжения в феврале 2022 года", – сказал чиновник Альянса.
Дроны России попали в складские помещения Одесской области и частные дома региона. Вспыхнул пожар, ликвидированный спасателями. Известно об одном пострадавшем.
СМИ сообщают о взрывах в Херсоне – воздушная тревога не была объявлена в городе.
Во временно оккупированном Севастополе в Крыму могли взорвать большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин". Об этом пишут телеграм-каналы.
Ночью враг выпустил по нашему государству 33 беспилотника. Силы ПВО ликвидировали 28 целей – системы противовоздушной обороны работали по меньшей мере в шести областях.
В НАТО заверили, что нет "красных линий" по поставкам оружия для Украины. Потому Германия рано или поздно, но объявит о передаче дальнобойных ракет Taurus Вооруженным Силам. Это лишь вопрос времени и того, насколько быстро США примут положительное решение по ATACMS.
Аналитики Института изучения войны заверили, что очень маловероятен сценарий, при котором российские захватчики достигнут значительных успехов под Авдеевкой на Донетчине.
Власти Белгородской области сообщили о якобы сбитии беспилотника на территории региона. Вспыхнул пожар в частном доме в результате падения обломка БПЛА, а также под завалами оказались двое россиян – их впоследствии достали оттуда оперативные службы.
Представитель ОК "Юг" Гуменюк заявила, что россияне технически усовершенствовали дроны типа "Ланцет" – теперь они могут летать на расстояние до 70 километров. Раньше – до 40.
В НАТО констатировали, что потери России в войны против Украины приближаются к отметке в 300 тысяч единиц личного состава.