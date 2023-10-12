Атака "Шахедов" на Украину, падение дронов в Белгородской области: хронология 596 дня войны

12 октября 2023, 06:18
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Продолжается контрнаступление ВСУ на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В то же время российские оккупанты проводят штурмы возле Авдеевки и других городов Востока Украины. Их активно уничтожает наша армия.

Четверг, 12 октября – это уже 596 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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07:09, 12 октября

Дроны России попали в складские помещения Одесской области и частные дома региона. Вспыхнул пожар, ликвидированный спасателями. Известно об одном пострадавшем.

07:05, 12 октября

СМИ сообщают о взрывах в Херсоне – воздушная тревога не была объявлена в городе.

06:56, 12 октября

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму могли взорвать большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин". Об этом пишут телеграм-каналы.

06:50, 12 октября

Атака "Шахедов" на Украину

Ночью враг выпустил по нашему государству 33 беспилотника. Силы ПВО ликвидировали 28 целей – системы противовоздушной обороны работали по меньшей мере в шести областях.

06:45, 12 октября

В НАТО заверили, что нет "красных линий" по поставкам оружия для Украины. Потому Германия рано или поздно, но объявит о передаче дальнобойных ракет Taurus Вооруженным Силам. Это лишь вопрос времени и того, насколько быстро США примут положительное решение по ATACMS.

06:41, 12 октября

Аналитики Института изучения войны заверили, что очень маловероятен сценарий, при котором российские захватчики достигнут значительных успехов под Авдеевкой на Донетчине.

02:46, 12 октября

Дроны на Белгородщине

Власти Белгородской области сообщили о якобы сбитии беспилотника на территории региона. Вспыхнул пожар в частном доме в результате падения обломка БПЛА, а также под завалами оказались двое россиян – их впоследствии достали оттуда оперативные службы.

01:29, 12 октября

Представитель ОК "Юг" Гуменюк заявила, что россияне технически усовершенствовали дроны типа "Ланцет" – теперь они могут летать на расстояние до 70 километров. Раньше – до 40.

00:03, 12 октября

В НАТО констатировали, что потери России в войны против Украины приближаются к отметке в 300 тысяч единиц личного состава.

"Мы точно знаем, что россияне несут значительно больше потерь, чем украинцы. Поэтому мы считаем, что приближаемся к цифре около 300 000 российских солдат и наемников, погибших с момента вторжения в феврале 2022 года", – сказал чиновник Альянса.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак