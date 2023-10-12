Атака "Шахедов" на Украину, падение дронов в Белгородской области: хронология 596 дня войны

Продолжается контрнаступление ВСУ на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В то же время российские оккупанты проводят штурмы возле Авдеевки и других городов Востока Украины. Их активно уничтожает наша армия.

Четверг, 12 октября – это уже 596 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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