Как россияне разрушают природу Украины: ужасные последствия за 3 года

За 3 года полномасштабной войны Россия разрушила не только тысячи жизней украинцев, города и дома, но и изуродовала нашу природу.

Мы с начала вторжения ведем мониторинг случаев потенциального вреда окружающей среде, вызванных российской агрессией, и публикуем эти данные в открытом доступе в формате интерактивной карты. Подробнее о том, какой вред нанесла Россия природе Украины и с чем нам придется работать после войны – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Волонтеры уже зафиксировали более 2000 случаев различных по влиянию и интенсивности: от незначительного локального ущерба до абсолютно разрушительных для природных экосистем, например уничтожение россиянами дамбы Каховского водохранилища.

Эти случаи зафиксированы в семи различных категориях: "Отходы животноводства", "Повреждение промышленных объектов", "Повреждение объектов нефтегазовой промышленности", "Ядерная безопасность", "Повреждение энергетических объектов", "Влияние на экосистемы" и "Влияние на морскую экосистему".



Интерактивная карта случаев потенциального вреда окружающей среде / Инфографика "Екодии"

Масштабные выбросы ядовитых газов из-за атак на промышленные объекты

Россияне повредили сотни предприятий по всей Украине, но больше всего случаев зафиксировано на прифронтовых территориях. Разрушены очень разные объекты, например, 3 марта 2022 года произошел пожар на складе пенополиуретана в Киевской области, а 22 апреля 2022 года в Харькове в результате ракетного удара сгорело производство автомобильной химии. Были также многократные повреждения цистерн с аммиаком, азотной кислотой и аммиакопроводы в разных областях Украины. А из-за попадания российских ракет 19 апреля 2024 года по портовой инфраструктуре в Одесской области было уничтожено 10 тонн растительного масла.

Это лишь три случая из сотен, и обычно повреждения промышленных объектов – заводов, фабрик, складов и т.д. – это не только разрушение, но и масштабные пожары, утечки ядовитых веществ в окружающую среду, загрязнение воздуха токсичными газами.

К примеру, главным риском от разрушения цистерн с азотной кислотой является то, что при взаимодействии паров азотной кислоты с влагой в атмосферном воздухе могут образовываться кислотные дожди. Такие осадки вызывают вымывание из почв кальция, калия и магния, что ведет к деградации флоры и фауны. Из-за таких осадков погибают леса, отравляется вода озер и прудов.

Огонь и токсины: последствия атак на объекты нефтегазовой промышленности

Российские войска многократно атаковали объекты нефтегазовой промышленности Украины: от нефтеперерабатывающих заводов до нефтебаз, газовых хранилищ и АЗС.

Особенно много таких случаев было в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Например, атака нефтебазы в Калиновке 24 марта 2022 года, Киевской области. Тогда пожар длился 5 дней, сгорело 22 резервуара с нефтепродуктами, 8 железнодорожных эстакад с вагонами-цистернами и трубопроводы. В результате горения 5,8 тысяч тонн топлива в атмосферный воздух Киевской области попало 20 тысяч тонн загрязняющих веществ, в частности:

19 тысяч 935 тонн диоксида углерода,

36 тонн оксида углерода,

8 тонн диоксида азота,

3 тонны оксида цинка.



Пожар на нефтебазе в Калиновке, Киевская область, 24 марта 2022 года / Фото Суспильное

Пожары на нефтебазах вызывают масштабные выбросы токсичных веществ, наносящих вред как людям, так и окружающей среде. В результате сгорания нефтепродуктов образуются угарный газ, бензопирен, оксиды серы, азота, канцерогенные ароматические соединения, кислотные газы и сажа, которые опасны для здоровья. Они могут вызвать отравление, мутагенные изменения и респираторные заболевания.

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Кроме угрозы для людей, такие пожары наносят значительный ущерб почвам, водоемам и растительности, в частности вызывая загрязнение и разрушение экосистем.

Энергетический террор: разрушительные последствия атак на энергетическую инфраструктуру

Одна из составляющих российской военной агрессии – это энергетический террор украинцев. С первого же дня полномасштабной войны россияне атакуют украинские энергетические объекты. За три года войны повреждены и разрушены десятки таких объектов:

Змиевская ТЭС,

Кураховская ТЭС,

Трипольская ТЭС,

Бурштынская ТЭС,

Ладыженская ТЭС,

ДнепроГЭС и другие.

Обстрелы таких объектов опасны не только для потребителей, но и для окружающей среды, поскольку на них есть хранилища топлива – чаще всего угля, мазута или торфа. Они могут загореться и вызвать значительные выбросы опасных веществ в воздух: сажи, твердых частиц, диоксида азота, диоксида серы, тяжелых металлов и тому подобное. Со временем эти вещества могут распространяться далеко за пределы территории, где произошел пожар, и сильно влиять на здоровье людей.

Кроме того, масштабные пожары влияют на изменение климата, ускоряя процессы, вызывающие глобальное потепление.

По данным Инициативы по учету выбросов парниковых газов в результате войны, общие выбросы парниковых газов за три года полномасштабного вторжения составляют 230 миллионов тонн CO2. Такой объем выбросов эквивалентен годовым выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии вместе взятых или ежегодным выбросам 120 миллионов автомобилей, работающих на ископаемом топливе.

Уничтожены сотни гектаров заповедной степи

Любые действия российской армии имеют негативное влияние на окружающую среду Украины, но есть ряд случаев, что особенно разрушительны для экосистем. Главным образом это случаи, когда уничтожаются природные экосистемы и объекты природно-заповедного фонда Украины.

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За три года пострадали десятки таких объектов, в частности, уникальный биосферный заповедник "Аскания-Нова", где выгорели сотни гектаров заповедной степи и уничтожены сотни животных, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедникэкологический биосферный заповедник, Луганский природный заповедник "Трехизбенская степь", региональный ландшафтный парк "Клебан-Бык", национальный природный парк "Святые горы", что в Донецкой области, национальный парк "Каменская Сечь", что был оккупирован с февраля по ноябрь 2022 года и многие другие.



Подрыв плотины Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года / Фото "Радио Свобода"

Наиболее разрушительным для окружающей среды событием за последние три года является подрыв плотины Каховской ГЭС 6 июня 2023 года и его последствия. Масштабы катастрофы оказалась огромными: совокупная зона затопления и осушения составила не менее 5000 квадратных метров, были затоплены уязвимые экосистемы, в частности, в национальных парках и других объектах природно-заповедного фонда. Из-за этого существование отдельных видов и экосистем оказалось под угрозой.

Кроме того, подтоплено много складов, промышленных предприятий, свалок, АЗС и других объектов, откуда в Днепро-Бугский лиман вымыло токсичные вещества. А в Черное море попало большое количество пресной воды, загрязненной горюче-смазочными материалами, удобрениями, сточными водами из затопленных населенных пунктов и полей.

Дополнительным источником вторичного загрязнения могли стать донные отложения Каховского водохранилища, где десятилетиями накапливались выбросы промышленных предприятий и остатки пестицидов и удобрений с окружающих полей.

Разрушительное влияние на морскую экосистему

Больше всего загрязняют Черное и Азовское моря горюче-смазочные материалы и боеприпасы, попадающие в воду при затоплении кораблей и самолетов. Такое происходило неоднократно: 3 марта 2022 года россияне затопили судно под флагом Панамы в Черном море, а 16 марта того же года два сбитых самолета упали в воду. А 7 июля 2022 года россияне обстреляли молдавский танкер Millennial Spirit, на котором было более 500 тонн дизельного топлива. После второго попадания по танкеру появились сообщения о пожаре, а впоследствии, примерно на том же месте, заметили нефтяное пятно. Сам танкер, предположительно, затонул.



Атака на россиян на гражданский танкер Millennial Spirit, 25 февраля и 7 июля 2022 года, Черное море / Фото Минобороны Украины

Обстрелы и горение кораблей в море, падение самолетов угрожают не только выбросами загрязняющих веществ в воздух. Затопленная и поврежденная военная техника является источником загрязнения нефтепродуктами, которые создают на поверхности моря непроницаемую для кислорода пленку. Кроме того, эти нефтепродукты токсичны для большинства морских обитателей, в том числе дельфинов.

Угроза ядерной безопасности Украины

Не все случаи, что фиксирует "Екодия" на своей интерактивной карте, имеют фактический вред окружающей среде. Например, категория "Ядерная безопасность", куда вносятся все события, связанные с ядерными объектами в Украине: пролет ракет над ними, взрывы на территории и рядом, потеря ими электроснабжения, ход оккупации и тому подобное. Если россияне осуществят целенаправленную разрушительную атаку на эти объекты, последствия для природы и украинцев будут колоссальными.

С 4 марта 2022 года россияне удерживают под оккупацией Запорожскую АЭС – крупнейшую атомную станцию Европы, которая обеспечивала примерно пятую часть электроэнергии Украины. За время оккупации неоднократно фиксировались разрушения инфраструктуры станции, повреждения линий электропередач, обстрелы, взрывы на территории и периодические отключения электроснабжения, критически важного для охлаждения блоков.

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6 июня 2023 года подрыв россиянами Каховской ГЭС вызвал потерю надежного источника водоснабжения для охлаждения и других нужд ЗАЭС. Станцию до сих пор вынуждены обслуживать украинские работники, которые находятся в плену, подвергаются постоянному давлению, проходят проверки и подвергаются пыткам.

Ситуация на станции является беспрецедентной. Длительная потеря электроснабжения, повреждения систем охлаждения или халатность оккупантов также могут привести к серьезным авариям и повреждению реакторов. Кроме того, существует риск, связанный с сухим хранилищем ядерных отходов, где хранится 174 контейнеры, каждый из которых содержит 24 сборки отработанного ядерного топлива.

Последним страшным случаем стала атака российского ударного дрона на Чернобыльскую АЭС. В результате этого повреждена внешняя и внутренняя оболочки Арки нового безопасного конфайнмента, в котором образовалось отверстие диаметром около шести метров, а также повреждено оборудование и электрокабели. Ликвидация последствий продолжалась несколько дней, спасатели открывали конструкции для окончательного тушения. Несмотря на повреждения, опорные балки не претерпели значительных разрушений, а радиационный фон оставался в пределах нормы.

Важно понимать, что восстановление поврежденных экосистем потребует значительных ресурсов и времени, а некоторые потери могут оказаться необратимыми. Уже сейчас очевидно, что последствия будут ощутимы не только на территориальном уровне, но и глобально, в частности из-за значительных выбросов парниковых газов и уничтожения важных для биоразнообразия территорий.