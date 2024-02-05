Какой замысел россиян по Купянску и Авдеевке: военный обзор от Свитана

На Купянском направлении Россия собрала примерно 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат. Все для того, чтобы забрать часть территории Харьковской области.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, что происходит в Купянске.

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Ситуация в Купянске

По его словам, ничего нового россияне не собрали – это те же цифры, которые есть у врага уже в течение года.

С прошлого года россияне пытаются выйти на Купянск. Уперлись в несколько наших рубежей. Они понимают, что не смогут их пройти, поэтому пытаются обойти. Именно поэтому уже начали двигаться из-под Сватово.

"Так они пытаются обойти и выйти южнее Оскольского водохранилища и южнее Купянска. Однако это стратегический план", – отметил военный эксперт.

На самом деле они там завязли в тактических боях. На этом направлении нам месяцев с 2 будет помогать погода,

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что там есть возможность удержать россиян, то есть не дать им продвинуться. Даже до 50 тысяч российских войск с железом – довольно неплохо уничтожаются. Однако было бы неплохо, если бы было достаточное количество боеприпасов.

Что происходит в Авдеевке

Роман Свитан сообщил, что россияне действительно сейчас очень сильно давят возле Авдеевки. Враг раза в 2 увеличил количество сил и средств вдоль линии боевого соприкосновения.

До этого они были размазаны километров на 30 – 40 по глубине дивизионного уровня, а сейчас подвели,

– рассказал военный эксперт.

У россиян были планы по Авдеевке под мороз. Сейчас морозных дней пока не предвидится – преимущественно теплые. Однако россияне своих замыслов не откладывают. Они понимают, что до 17 марта, то есть до так называемых перевыборов российской власти, осталось очень мало времени, поэтому будут спешить.

Военный эксперт добавил, что однозначно ситуация в Авдеевке тяжелая. Однако преимущественно из-за недостаточного количества боеприпасов.

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