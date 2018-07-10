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Какой будет реакция Лондона на гибель женщины от российского "Новичка": версия эксперта

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Еще двое граждан Великобритании отравились российским "Новичком"
Еще двое граждан Великобритании отравились российским "Новичком" / Фото из открытых источников

Гибель гражданки Великобритании из-за отравления российским нервно-паралитическим веществом "Новичок" – последствия предыдущей атаки на семью Скрипалей. Но вряд ли будут новые демарши со стороны британских властей в отношении России.

Об этом 24 каналу рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По словам политолога, в ситуации с отравлением экс-разведчика России Сергея Скрипаля и его дочери были сильные подозрения, которые и не исчезли, и не подтвердились, что это спланированная операция российских спецслужб. Но тогда было понятно, кому это выгодно.

Отравленные российским "Новичком" граждане Великобритании, скорее всего, случайные жертвы. Это не была целенаправленная атака, а последствия предыдущей атаки на Скрипалчей. Сейчас в очередной раз может прозвучать аргумент, что на территории Великобритании гибнут их граждане. Но новых демаршей со стороны британских властей не будет,
– считает Владимир Фесенко.

По его мнению, если бы убили или попытались совершить покушение на кого-то из известных людей, российский эмигрантов или британских политиков, тогда бы была новая волна эмоций и политических демаршей. Но в Великобритании сейчас назревает правительственный кризис, и внутренняя ситуация не такая, чтобы консолидировано идти на резкие шаги.

Напомним, в Великобритании умерла 44-летняя Дон Старджесс, которая отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, который располагается неподалеку от Солсбери. Раньше отравлению этим веществом подверглись бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нейл Басу рассказал, что умершие Дон Стерджесс и Чарли Роули, вероятно, взаимодействовали со значительным количеством "Новичка", который был в контейнере.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон открыто обвинил Россию в причастности к смерти 44-летней женщины после отравления. В качестве наказания за отравление Скрипаля, за которым "или непосредственно, или опосредованно" стоит Москва, 23 российских дипломатов высылают из Великобритании.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 канал
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