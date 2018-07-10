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Якою буде реакція Лондона на загибель жінки від російського "Новачка": версія експерта

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Ще двоє громадян Великобританії отруїлися російським "Новачком"
Ще двоє громадян Великобританії отруїлися російським "Новачком" / Фото з відкритих джерел

Загибель громадянки Великобританії через отруєння російською нервово-паралітичною речовиною "Новачок" – наслідки попередньої атаки на сім’ю Скрипалів. Але навряд чи будуть нові демарші з боку британської влади щодо Росії.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами політолога, в ситуації з отруєнням екс-розвідника Росії Сергія Скрипаля і його доньки були сильні підозри, які і не зникли, і не підтвердилися, що це спланована операція російських спецслужб. Але тоді було зрозуміло, кому це вигідно.

Отруєні російським "Новачком" громадяни Великобританії, скоріше за все, випадкові жертви. Це не була цілеспрямована атака, а наслідки попередньої атаки на Скрипалів. Зараз у черговий раз може прозвучати аргумент, що на території Великобританії гинуть їхні громадяни. Але нових демаршів з боку британської влади не буде,
– вважає Володимир Фесенко.

На його думку, якби вбили або спробували здійснити замах на когось з відомих людей, російський емігрантів або британських політиків, тоді б була нова хвиля емоцій і політичних демаршів. Але у Великобританії зараз назріває урядова криза, і внутрішня ситуація не така, щоб консолідовано йти на різкі кроки.

Нагадаємо, у Великобританії померла 44-річна Дон Старджесс, яка отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, яке розташовується неподалік Солсбері. Раніше отруєння цією речовиною зазнали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його донька Юлія. Представник контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Нейл Басу розповів, що померла Дон Стерджесс і Чарлі Роулі ймовірно взаємодіяли зі значною кількістю "Новачка", яка була у контейнері.

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон відверто звинуватив Росію у причетності до смерті 44-річної жінки після отруєння. Як покарання за отруєння Скрипаля, за яким "або безпосередньо, або опосередковано" стоїть Москва, 23 російських дипломатів висилають із Великобританії.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 канал
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