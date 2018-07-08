Нове отруєння "Новачком": у Великобританії сказали, чи будуть вводити нові санкції проти РФ
Міністр внутрішніх справ країни Саджид Джавід заявив, що Велика Британія поки не планує вводити нові санкції проти Росії після отруєння двох своїх громадян у Еймсбері.
Про це повідомляє The Guardian.
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"Ми знаємо, що в березні до злочину були причетні росіяни. А зараз у нас недостатньо інформації", – заявив глава британського МВС.
Міністр зазначив, що поки відомо лише те, що ці люди були отруєні тією ж речовиною, що і колишній офіцер ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка в Солсбері.
Нагадаємо, 4 липня неподалік від британського міста Солсбері зафіксовані два нові випадки отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок", якою у березні був отруєний колишній російський агент Сергій скрипаль зі своєю донькою Юлією.
4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Згодом з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Старджесс, а отруєно їх було також "Новачком".