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Нове отруєння "Новачком": у Великобританії сказали, чи будуть вводити нові санкції проти РФ

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Міністр внутрішніх справ країни Саджид Джавід
Міністр внутрішніх справ країни Саджид Джавід / podrobnosti.ua

Міністр внутрішніх справ країни Саджид Джавід заявив, що Велика Британія поки не планує вводити нові санкції проти Росії після отруєння двох своїх громадян у Еймсбері.

Про це повідомляє The Guardian.

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"Ми знаємо, що в березні до злочину були причетні росіяни. А зараз у нас недостатньо інформації", – заявив глава британського МВС.

Міністр зазначив, що поки відомо лише те, що ці люди були отруєні тією ж речовиною, що і колишній офіцер ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка в Солсбері.

Нагадаємо, 4 липня неподалік від британського міста Солсбері зафіксовані два нові випадки отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок", якою у березні був отруєний колишній російський агент Сергій скрипаль зі своєю донькою Юлією.

4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Згодом з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Старджесс, а отруєно їх було також "Новачком".

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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