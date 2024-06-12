На каком направлении ВСУ начали давить: обзор фронта от Свитана

Есть хорошие новости с Харьковского плацдарма. Наши защитники сумели продвинуться в районе Липцы до Глубокого и аж на 400 метров оттеснить врага. Кроме того, отбили несколько улиц Волчанска.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил события на фронте.

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Ситуация на фронте

По его слова, пока на Харьковщине не контрнаступление, а позиционные бои, в которых мы побеждаем.

Наши войска сейчас увеличили давление на этом направлении. Во-первых, есть цель уничтожения россиян, понимая, что резервов на усиление у них там нет. Во-вторых, восстановление территориальной целостности с выходом государственную границу.

Роман Свитан отметил, что еще надо обратить внимание на район Теткино, куда приехали "кадыровцы" пофотографироваться. На нашу территорию забежали, "зачекинились" и снова куда-то убежали.

Где расположено Теткино / Скриншот из видео

Ракетная атака по Украине

В ночь на 12 июня оккупационные войска нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также дроны.

Военный эксперт рассказал, что всего было примерно 3 десятка целей, с которыми наше ПВО успешно справилось. При чем на разных этапах. Например, в районе Днепропетровщины отминусовали примерно половину "Шахедов".

Российские ракеты преимущественно шли на Киев. Также были уничтожены 4 Х-101 или Х-555 – сейчас будут разбираться. Также была уничтожена одна ракета "Кинжал",

– сообщил Роман Свитан.

"Одну ракету пропустили – "Искандер-М". По нашей территории она была запущена из Крыма, однако на этом направлении противобаллистических комплексов у нас нет. Именно поэтому российская ракета все же прошла", – объяснил военный эксперт.

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