Есть качественные, но не все, – офицер ВСУ откровенно высказался о проблемах со строительством фортификаций
- Фортификации в Украине имеют разное качество, от эффективных сооружений до некачественных траншей, что вызывает вопросы к работе ОВА и требует аудита.
- Офицер ВСУ Андрей Ткачук выразил сомнения относительно деятельности бывшего председателя Сумской ОВА Владимира Артюха в связи с качеством построенных фортификаций.
Фортификации в Украине имеют очень разное качество – от эффективных инженерных сооружений до некачественных траншей. Это вызывает вопросы к эффективности работы ОВА и требует прозрачного аудита.
В частности, как отметил в эфире 24 Канала офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук, у него много вопросов к бывшему председателю Сумской ОВА Владимиру Артюху.
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В каком состоянии фортификации в Украине
Андрей Ткачук видел на фронте различные виды фортификаций – и капониры, и ДОТы, то есть долговременные огневые точки.
Есть фортификации, которые абсолютно качественные, классные и эффективные. Но есть фортификации другого образца – те, которые иногда видим в соцсетях,
– подчеркнул он.
Это, фактически, просто вырытые траншеи, которые сложно назвать серьезными укреплениями. Возникает логичный вопрос: почему некоторые областные военные администрации строили именно такие "сооружения"? Говорить можно много, но нужны проверка и аудит: что именно было построено, кто строил, за какие средства.
"У меня лично возникает много вопросов к бывшему председателю Сумской ОГА Владимиру Артюху", – отметил офицер ВСУ.
Здесь стоит вспомнить 13 апреля, когда российские военные ударили 2 ракетами по Сумах. В тот день Артюх организовал в помещении конгресс-центра награждение 117 бригады ТрО. Более 30 человек погибли. Позже его уволили.
Но я спрашиваю: почему только уволили? Где расследование? Ведется ли оно? Хотелось бы увидеть его результаты. В частности – что именно было построено на Сумщине, какие фортификации,
– отметил Ткачук.
Когда Силы обороны проводили операцию на Курщине, военный собственными глазами видел много серьезных укреплений. Но опять же – кто их строил: были ли это инженерные подразделения Вооруженных Сил, или это были областные администрации.
Тема фортификаций – это точно вопрос, который стоит обсуждать публично. К сожалению, сейчас нет полной информации, и не все имеют достаточную компетенцию, чтобы дать однозначную оценку.
Однако, по словам офицера, одно можно сказать точно: даже лучшие укрепления ничего не стоят без людей, которые их защищают. Пустые фортификации враг легко займет и использует против нас.