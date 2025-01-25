"Там просто нечего ремонтировать": россияне уничтожают критическую инфраструктуру на Херсонщине

Российские войска ежедневно обстреливают правобережье Херсонской области различными видами дронов, артиллерией, минометами. Враг безжалостно атакует гражданское население, в частности автомобили, автобусы, маршрутки, и объекты критической инфраструктуры.

Россияне бьют по тепломагистралям, газовым магистралям и тому подобное. В эфире 24 Канала редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко рассказал, есть ли сейчас эти услуги на правобережье Херсонщины.

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Последствия российских обстрелов Херсонщины

Объекты критической инфраструктуры – это тоже цель россиян для ударов. К тому же после того, как происходит поражение трансформатора или любого другого объекта критической инфраструктуры, российские захватчики еще пытаются атаковать тех, кто приезжает ремонтировать и ликвидировать последствия обстрела.

То, что херсонцы почти постоянно со светом, водой, газом, отоплением – это пример героизма людей, которые ежедневно выполняют опасную работу, ведь за ними тоже охотятся,

– сказал Никитенко.

В то же время в селах, которые расположены возле Днепра, просто уже нечего ремонтировать. В большинстве из них нет света, газа, воды. Там просто гуманитарная катастрофа, несмотря на это, до сих пор остаются люди. Несмотря на то, что работает постоянная эвакуация, что людей уговаривают уехать.

Вчера, например, был туман, но дроны все равно долетели. Я сейчас нахожусь в более-менее безопасном районе и далеко от левого берега, но сброс был где-то в километре от меня,

– добавил редактор херсонского вебсайта "Мост".

Российские войска продолжают атаковать гражданские машины, автобусы, маршрутки. В некоторые населенные пункты, дороги к которым прилегает ближе к реке, уже фактически прекратилось пассажирское сообщение.

Важно! Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин предупредил, что с самого утра 25 января враг планирует атаковать областной центр и пригород. В частности, с помощью ствольной и реактивной артиллерии.

Напомним, что 6 января с беспилотника ударили по общественному транспорту в Корабельном районе Херсона. В результате обстрела 2 человека погибли, по меньшей мере 8 пострадали.