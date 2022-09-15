Не удержат – посыплется вся оборона, – Арестович назвал участок фронта, где россия собирает силы

Вооруженные Силы Украины в последнюю неделю начали активное наступление на определенных боевых направлениях. Поэтому российские оккупанты паникуют, и пытаются якобы усилить хоть какие-то участки.

Арестович назвал участок фронта, где россия стягивает силы

Об одном из них рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником, оппозиционером Марком Фейгиным. Он говорит, если не удержат там, то "посыплется" вся линия обороны.

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Так, по словам Арестовича, если ВСУ возьмут Лиман Донецкой области, то в российской армии "посыплется" вся линия обороны на северо-востоке Украины.

Мы штурмуем Лиман на Донетчине, говорят российские представители. Расширяем плацдарм обороны. Они концентрируют силы вокруг Сватово, потому что это узел с северной Луганской областью. Если он рухнет, то "посыплется" вся их оборона на северо-востоке Украины,

– заявил он.

Советник ОП добавил, что именно поэтому российское руководство бросает на Рубежное и Сватово военные силы, чтобы выстроить 2 – 3 линию обороны. Они понимают, как только украинские защитники возьмут Лиман, это будет провал для них.

Как заметил Арестович, на этот участок россияне подогнали два с половиной батальона, сдерживая наши силы, не позволяя выстроить оборону в тылу врага.

Арестович рассказал, что враг пытается наступать в районе Бахмута

Советник Офиса Президента заявил, что россияне соврали, якобы преуспевают в районе Бахмута, ведь Генеральный штаб ВСУ эти данные опроверг.

Арестович заявил, что российские оккупанты пытаются наступать всего на ориентировочно 20 километрах фронта – это с 1 300 километров, на которых идут активные бои. К слову, это единственное место, где оккупанты пытаются хоть как-то наступать.

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