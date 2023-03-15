Пентагон предупредил, что Украине предстоит тяжелая борьба весной и летом

Украинские защитники продолжают давать отпор российским захватчикам уже больше года с начала широкомасштабного вторжения. В то же время из заявления представителя минобороны США становится понятно, что расслабляться не стоит.

Как известно, в последние месяцы самая тяжелая ситуация на Востоке нашего государства. В частности, украинские войска держат оборону Бахмута на Донбассе и не дают захватчикам захватить город. Вместе с тем представитель Пентагона (Минобороны США) Пэт Райдер считает, что Вооруженные Силы ожидает тяжелая борьба весной и летом 2023 года.

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"Впереди тяжелая борьба"

Заметим, что соответствующее заявление о вероятном развитии событий на поле боя сделал спикер на брифинге для прессы во вторник, 14 марта.

Важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит еще тяжелая борьба, особенно когда мы приближаемся к весне и лету,

– констатировал Пэт Райдер.

Кроме того, он подчеркнул, что США будут продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины, в частности, в таких вопросах, как поставка боеприпасов, предоставление систем противовоздушной обороны и амуниции.

Обратите внимание! Очевидно, российские захватчики не успокоятся, пока им раз и навсегда не дадут понять, где их место. Собственно, этим уже больше года занимается украинская армия, ежедневно ликвидируя сотни оккупантов.

Кстати, по состоянию на 15 марта на концерт к Кобзону отправилось уже 161 520 вражеских воинов. Только за предыдущие сутки – около тысячи человек.

Запад не будет оставаться в стороне