Действительно ли наступление России замедлилось: в ГУР сказали, сколько оккупантов в Украине

Кремль не оставил амбициозных планов оккупировать как можно больше украинской территории. В ГУР прокомментировали текущую ситуацию на фронте.

В Deep State указали на снижение темпов российского наступления. Так, например, в феврале 2025 года оккупанты захватили 192 квадратных километра. Это в полтора раза меньше по сравнению с январем, передает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя ГУР Вадима Скибицкого для "РБК-Украина".

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Сколько оккупантов находятся в Украине

Скибицкий подтвердил уменьшение количества боестолкновений. В то же время генерал-майор отметил, что группировка войск врага остается очень мощной. Речь идет о более 620 тысячах военнослужащих, которые размещены на временно оккупированных украинских территориях и в Курской области. Более 200 тысяч из них – это те штурмовые подразделения, которые участвуют в боевых действиях и находятся на линии фронта. Где-то 35 тысяч военнослужащих росгвардии обеспечивают оккупационную власть на захваченных территориях.

Скибицкий напомнил, что есть еще войска, которые осуществляют логистическое обеспечение, подразделения Черноморского флота России, авиации, которые не находятся в зоне боевых действий, но привлекаются для боевых ударов.

Представитель ГУР объяснил, что противник также проводит перегруппировку, пополняет свои потери. Влияет на ведение боевых действий и погода. Скибицкий предостерег от ошибочного мнения, что уменьшение активности боевых действий меняет планы России. Враг использует это время для подготовки к дальнейшему наступлению. Об этом, в частности, свидетельствует активная кампания набора новых кадров в российскую армию. Так, в январе Кремль выполнил планы по рекрутингу на 107%.

Кроме того, противник определил для себя наиболее критические направления для наступления. Это Покровский, Торецкий, Краматорский и Купянский. Также россияне готовятся к усилению боевых действий на Херсонщине и Запорожье. Они не отказались от планов захватить эти вписанные к себе в конституцию области полностью.