Враг не экономит вообще, – боец НГУ рассказал о соотношении дронов на фронте

Россияне продолжают активно применять дроны против позиций украинских сил. Сейчас у них есть преимущество по интенсивности использования беспилотников.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что сейчас украинским защитникам довольно сложно получить преимущество в этом вопросе. В то же время в ближайшее время ситуация может улучшиться.

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Летают каждые 10 – 20 минут

На сегодня Украине трудно обогнать россиян в производстве дронов по 2 причинам.

Во-первых, у России есть союзник – Китай, который предоставляет врагу сотни тысяч единиц комплектующих для БПЛА, чипов под радиочастоты и всего остального, чтобы он имел возможность производить коптеры.

Этот союзник у них есть непосредственно "под боком", поэтому даже учитывая логистику, россиянам значительно проще получать детали и создавать эти дроны,

– объяснил командир экипажа БПЛА.

Во-вторых, оккупанты используют для создания FPV-коптеров студентов университетов, училищ, школьников и т. д. Они, по его словам, даже не стесняются об этом говорить.

Если бы мы начали производить дроны, например, в образовательных учреждениях, то речь могла бы идти о "нарушении демократических норм". Однако в России по этому поводу в принципе не запариваются, поэтому количество коптеров, которые враг изготавливает, просто безгранично,

– подчеркнул Отченаш.

В частности на одной из линий обороны, где держит оборону бригада "Рубеж", вражеские коптеры летают каждые 10 – 20 минут. Они не направляются на цель, которую нужно уничтожить, а ищут ее.

"Вылетели, кружат и даже если в дроне сядет батарея, то его просто в землю влупят и все. Враг не экономит вообще, потому что знает – у него есть огромный запас коптеров", – заметил он.

Хорошая тенденция

Однако ситуация с коптерами в Силах обороны Украины, в частности, бригаде "Рубеж" чрезвычайно положительная. Если сравнить с тем, какой она была полгода назад, то, по его мнению, количество FPV-коптеров выросло в десятки, а то и сотни раз.

"Мы начинаем изготавливать украинские моторы, украинское комплектование. Соответственно мы уже не так зависимы, и это хорошая тенденция к тому, чтобы украинский военно-промышленный комплекс развивался и давал лучшие результаты", – отметил Андрей Отченаш.