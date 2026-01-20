Львов переходит к режиму экономии энергии: что это значит

Из-за критической ситуации в энергетической системе Украины Львов переходит на специальный режим экономии электроэнергии. С сегодняшнего дня, 20 января, в городе существенно ограничивают уличное освещение и полностью выключают декоративную подсветку коммунальных объектов.

Об этом информирует Львовский городской совет. Детали перехода к режиму экономии энергий во время брифинга сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

Как теперь будет с электричеством во Львове?

Отныне фонари будут работать по схеме "два включены – один выключен". Это означает, что примерно две трети уличных светильников останутся активными, а остальные – временно отключены.

Решение принимали совместно с патрульной полицией, чтобы сохранить безопасность дорожного движения и пешеходов. По оценкам властей, такой подход позволит сократить потребление электроэнергии на уличном освещении на 25 – 30 процентов, не погружая город в полную темноту.

Кроме того, все виды декоративной подсветки, которые обеспечиваются коммунальными службами, отныне отключены. Речь идет о:

подсветке фасадов зданий;

освещение храмов и сакральных сооружений;

подсветку памятников и других архитектурных объектов.

Городская власть также обращается к предпринимателям, владельцев торговых центров, кафе и развлекательных заведений с просьбой максимально ответственно отнестись к ситуации. Рекомендации касаются уменьшения или полного отключения ярких вывесок и световой рекламы.

Во Львовском горсовете попросили предпринимателей приглушить подсветку фасадов и отказаться от чрезмерного наружного освещения вечером.

Каждая выключенная вывеска сегодня – вклад в стабильность энергосистемы,

– говорится в сообщении.

