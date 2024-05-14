Враг на определенных направлениях имел успехи, но ситуация динамично меняется, – ОСГВ "Хортица"

Вооруженные Силы Украины противостоят оккупационным войскам в полномасштабной войне уже 811 дней. Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, какая оперативная ситуация по состоянию на утро 14 мая на Востоке нашего государства.

В целом ситуация в зоне ОСГВ "Хортица" остается сложной, но Силы обороны не допускают продвижения врага вглубь обороны. Об этом Волошин рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Какова сейчас ситуация

Спикер ОСГВ "Хортица" рассказал, что ведутся жесткие оборонительные бои. По его словам, попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону останавливаются. Так, обстановка контролируется Силами обороны, чтобы удержать как оборонительные рубежи и позиции, а также нанести врагу поражения.

Он рассказал, что работает на направлениях разведка, артиллерия и подразделения беспилотных систем.

Враг пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, сосредоточив основные усилия на нескольких направлениях и создав преимущество в силах и средствах. Ну и, конечно, активно атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имел определенные тактические успехи, однако происходит динамическое изменение обстановки,

– отметил Волошин.

ВСУ наносят противнику потери в живой силе, восстанавливают позиции и на отдельных участках имеют определенные тактические успехи.

На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются бои. Ситуация динамично меняется. В одних районах противник имеет определенный частичный успех, в других наши Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение,

– резюмировал спикер ОСГВ "Хортица".

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