Большая мясорубка, – эксперт объяснил, почему россияне концентрируются именно на Гуляйполе

Общие темпы продвижения врага упали и составляют около 7 квадратных километров в сутки. Сейчас противник накапливает резервы, потому что скорость уничтожения оккупантов и скорость восстановления потерь отличается. На Запорожском направлении СОУ "перемолотили" 10 тысяч захватчиков.

Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что численность российского контингента в Украине колеблется в пределах 709 – 712 тысяч человек. Это при том, что Россия выполнила сплан в 400+ тысяч в рамках новой волны мобилизации и подписания контрактов. Однако стратегического перелома на фронте не достигла.

Гуляйполе – "серая" зона: что там происходит?

Российским подразделениям не удалось реализовать Купянскую операцию на Харьковщине, зато СОУ осуществили там успешные контратакующие действия, чем усилили переговорную позицию Украины. Относительно Донетчины, там россияне несколько увязли в Покровско-Мирноградской агломерации. В тяжелых невыносимых условиях украинские воины продолжают держать там оборону. Именно поэтому, как объяснил Жмайло, у Кремля возникла идея давить на Гуляйполе.

"Потому что там россиянам удалось на первых этапах продавить одно из украинских подразделений, из-за этого другим пришлось очень быстро оттянуться, выстроить линию боестолкновения. Дополнительно туда были переброшены с других направлений наши штурмовые подразделения, поэтому врага удалось затормозить", – озвучил Жмайло.

Он подчеркнул, что сегодня Гуляйполе Запорожской области – это большая "серая" зона. Нашими военными она разделена на сектора, они их удерживают, а вот российские войска пытаются расползаться по всему городу. СОУ стремятся проводить зачистку, а враг эти сектора пытается стереть.

Там продолжается большая мясорубка. Несколько россияне в этом застряли. Именно Гуляйполе Путин выбрал как усиление своей дипломатической позиции, когда появился в военной форме и рапортовал, что город уже взят,

– отметил Жмайло.

Какая ситуация в районе Гуляйполя: смотрите на карте

Россияне постоянно пытаются бросать свои резервы туда, где они продавливают позиции. Сначала №1 для них был Покровск и Мирноград, сейчас – Гуляйполе. Глобальный оперативный замысел России, со слов Жмайло, это создать "клещи" вокруг Орехово и Гуляйполя, пытаться обходить украинские узлы обороны, проводить инфильтрацию.

Таким образом отгрызать большими кусками части области, заставляя подразделения СОУ оттягиваться, и продвигаться постепенно к Запорожью. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества подытожил, что сказать, что им это стопроцентно удастся – он не берется. Жмайло убежден, что это займет у россиян очень много времени.

