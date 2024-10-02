Является носителем важной информации: какая судьба ждет Кадырова в случае развала России

Рамзан Кадыров тесно связан с режимом Владимира Путина и является его неотъемлемой частью. Поэтому если власть главы Кремля начнет рушиться, так называемый глава Чечни также не удержится в своем кресле.

Об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия (в эмиграции) Ахмед Закаев, отметив, что Кадырова при любом развитии событий ждет плохой финал. Также недавно его отношения с Путиным значительно ухудшились из-за разборок вокруг маркетплейса Wildberries.

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Есть ли будущее у Кадырова

У Рамзана Кадырова, по мнению Закаева, нет никакой перспективы при любом развитии событий – выступит он против Путина или нет. Он столько наделал зла против собственного народа, что будущего в этой республике у него нет.

Кадыров и его клан существует до тех пор, пока существует эта система. Когда она будет реформироваться и попытается изменить реалии, которые есть, то все начнется с Кадырова. Поэтому он не доживет до Гааги, а также до нашего национального трибунала, ведь он является носителем важной информации,

– уверен глава правительства.

Кадырова, по его словам, ликвидируют в первую очередь, когда решат изменить ситуацию в России, и надумают, что война в Украине это полный коллапс для системы и этой страны. Тогда нужно будет что-то предпринять.

Среди российских военных, как отметил он, должны найтись силы, которые попытаются изменить ситуацию. Или представители системы, которая создала Путина и все эти годы наживается на том, что он делает, должны изменить свой подход к этой проблеме.

Однако Кадырову места не будет ни в реформированной России, ни в коллапсе, который ее ждет,

– уверен Ахмед Закаев.

Напомним, что Кадыров в конфликте относительно интернет-магазина Wildberries выступил на стороне Владислава Бакальчука, мужа владелицы компании – Татьяны Бакальчук. Он вместе с кадыровцами пытался захватить офис Wildberries в центре Москвы, в результате чего погибли люди. Нападавшие были задержаны, однако впоследствии Бакальчука отпустили.

В этом конфликте на стороне Татьяны Бакальчук выступил российский олигарх Сулейман Керимов, приближенный непосредственно к Путину. Кадыров, который поддержал Владислава Бакальчука, фактически выступил против главы Кремля.