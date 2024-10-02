Про це 24 Каналу розповів голова уряду Чеченської республіки Ічкерія (в еміграції) Ахмед Закаєв, наголосивши, що на Кадирова за будь-якого розвитку подій чекає поганий фінал. Також нещодавно його відносини з Путіним значно погіршились через розбірки довкола маркетплейса Wildberries.

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Чи є майбутнє у Кадирова

У Рамзана Кадирова, на думку Закаєва, немає жодної перспективи за будь-якого розвитку подій – виступить він проти Путіна чи ні. Він стільки наробив зла проти власного народу, що майбутнього в цій республіці у нього немає.

Кадиров і його клан існує до тих пір, поки існує ця система. Коли вона буде реформуватись та спробує змінити реалії, які є, то все почнеться з Кадирова. Тому він не доживе до Гааги, а також до нашого національного трибуналу, адже він є носієм важливої інформації,

– впевнений голова уряду.

Кадирова, за його словами, ліквідують у першу чергу, коли вирішать змінити ситуацію в Росії, і надумають, що війна в Україні це повний колапс для системи і цієї країни. Тоді потрібно буде щось вчинити.

Серед російських військових, як зазначив він, мають знайтись сили, які спробують змінити ситуацію. Або представники системи, яка створила Путіна і всі ці роки наживається на тому, що він робить, мають змінити свій підхід до цієї проблеми.

Однак Кадирову місця не буде ані в реформованій Росії, ані в колапсі, на який вона чекає,

– впевнений Ахмед Закаєв.

Нагадаємо, що Кадиров в конфлікті щодо інтернет-магазина Wildberries виступив на боці Владислава Бакальчука, чоловіка власниці компанії – Тетяни Бакальчук. Він разом з кадирівцями намагався захопити офіс Wildberries в центрі Москви, в результаті чого загинули люди. Нападників було затримано, проте згодом Бакальчука відпустили.

У цьому конфлікті на боці Тетяни Бакальчук виступив російський олігарх Сулейман Керімов, наближений безпосередньо до Путіна. Кадиров, який підтримав Владислава Бакальчука, фактично виступив проти очільника Кремля.