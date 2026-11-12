Настоящая тактика России на переговорах: эксперт объяснил позицию Москвы

Диалог о прекращении боевых действий сопровождается жесткими ультиматумами и попытками Москвы диктовать свой собственный мировой порядок. За дипломатическим фасадом раундов переговоров продолжается ожесточенная борьба за реальные условия мира.

Дипломатическую линию Москвы в ходе последних встреч проанализировал в эфире 24 Канала эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, российская сторона сознательно демонстрирует неуступчивость и пытается диктовать свои правила игры.

Имитация глобального диалога и затягивание времени

Эксперт отметил, что Кремль пытается сместить фокус с реальных договоренностей на абстрактные темы мировой безопасности. Из-за этого фактические договоренности о прекращении огня постоянно блокируются представителями страны-агрессора, которая представляет свою цель переговоров в выгодном для себя свете.

Россияне... искусственно создают видимость действительно сложных тем, больших стратегических диалогов. Чего-то настолько неподъемно сложного, что не может быть решено сразу. И таким образом они замыливают этими разговорами глаза американцам, они делают невозможным быстрое подписание соглашения о прекращении огня, они делают невозможными какие-либо практические разговоры об абсолютно обыденных, понятных вещах,

– отметил Александр Краев.

По мнению аналитика, такие действия свидетельствуют о том, что Россия абсолютно не настроена на конструктивные шаги или уступки, рассчитывая исключительно на изнурение оппонентов долгими раундами консультаций.

Статус и раздражение из-за Европы

Особое внимание аналитик уделил уровню представительства сторон и реакции российских переговорщиков на присутствие европейских партнеров. Даже обновленный состав делегации во главе с Владимиром Мединским четко продемонстрировал истинные намерения Кремля не вести практического диалога.

Для россиян вообще очень болезненная тема – равенство, рукопожатность, статусность. Ну, это то, о чем они говорят без умолку еще с 2021 года. Еще до полномасштабного вторжения они постоянно пытались искусственно повысить свой статус. Они всячески пытались показать, что Европа для них – это никто,

– пояснил эксперт.

Краев подытожил, что из-за такой имперской манеры Москва стремится приуменьшить субъектность Украины и Европы, однако сталкивается с твердой и конструктивной позицией украинских дипломатов.

Контекст переговоров

Стоит отметить, что трехсторонние консультации сопровождаются острыми дискуссиями вокруг условий прекращения боевых действий. Ранее, комментируя мирные переговоры, украинское руководство подчеркивало недопустимость территориальных уступок агрессору.

В то же время представители ГУР оценивали первые результаты встреч как крайне напряженные из-за откровенных ультиматумов со стороны России, несмотря на то что российская сторона лицемерно заявляла о якобы приближении мира на своих условиях.