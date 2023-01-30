Россияне пытаются отрезать пути сообщения Бахмута с другими городами Донбасса

Россияне уже больше полугода пытаются штурмовать украинский Бахмут. Но им помешали украинские военные, которые продолжают уничтожать врага, держа оборону города.

В ситуации с Бахмутом тактика русских войск состоит в том, чтобы отрезать пути сообщения города с другими населенными пунктами Донбасса. Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист "Донбасс.Реалии" Александр Демченко.

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Тактика России в Бахмуте

Журналист отмечает, что на выезд из Бахмута осталось еще две трассы. Одна из них ведет в Северск, а вторая – в Часовой Яр и Константиновку.

Судя по тому, что заявляют представители ПИК "Вагнера", мы знаем, что они приписывают себе победы вперед. Но из того, что они заявляют, они уходят с юга, из Клещиевки, в направлении отрезания трассы Бахмут.

– подчеркнул Александр Демченко.

С севера они пытаются отрезать железнодорожную линию из Бахмута в Северск. По назначению он уже не работает, но является оборонной линией.

Александр Демченко о ситуации на Донбассе – смотрите видео

Ситуация поблизости Угледара

Собеседник также рассказал, что кроме Бахмутского направления, очень скалдна ситуация и на Угледарском направлении. Ведь там российские войска пытаются наступать с двух сторон – с юга и с востока.

Угледар – это такой маленький городок, расположенный в степи и почти сплошной многоэтажной застройкой. Она отрезана от общих городских агломераций вокруг,

– объясняет Александр Демченко.

По его словам, железобетонные сооружения, которыми стали многоэтажные дома, являются удобным местом для обороны в степи. Впрочем, с другой стороны враг может наносить массовые артиллерийские удары по городу, учитывая то, что он отрезан от других агломераций.

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