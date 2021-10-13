Каково будет решение фракции, такое – и рады, – Стефанчук об отстранении Третьяковой

Новый глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что уже получил письмо от фракций и групп об отстранении Третьяковой на 5 пленарных дней. Однако ее может ждать и более жесткое наказание за высказывания в адрес погибшего нардепа Антона Полякова.

Об этом Стефанчук сказал на своем первом брифинге на посту главы парламента.

Важно Лучше, чтобы Третьякова сложила мандат, – коллеги Полякова настроены решительно из-за оскорбления

Председатель Совета убежден, что Третьякова, написав о смерти Полякова, не подумала о последствиях своих действий. Стефанчуку уже передали письмо от фракций и групп об отстранении скандального нардепа на 5 пленарных дней.

Также Третьяковой грозит снятие с должности председателя комитета соцполитики и защиты прав ветеранов.

Стефанчук считает, что вопрос Третьяковой на фракции "слуг народа" будет обсуждаться "остро и горячо". Какое решение примет фракция, такое и будет решение Рады, уточнил Стефанчук.

Что сказала Третьякова о Полякове

Галина Третьякова прокомментировала трагедию в чате партии "Слуга народа", отметив, что "на одного врага меньше". Эти слова спровоцировали скандал. В группе "За майбутнє" требовали от "слуг" извинения. Сама Третьякова не извинилась. Мол, имеет право на свободу слова.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что коллеги из фракции не будут настаивать, чтобы Третьякова покинула пост председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

Что известно о смерти Полякова

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым в такси ночью 8 октября. Политика пытались реанимировать врачи, однако спасти его не удалось.

Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По состоянию на сейчас полиция выдвинула несколько версий относительно смерти политика:

хроническое заболевание, которое могло привести к смерти;

отравление неизвестным веществом самостоятельно;

отравление неизвестным лицом.

В МВД подтвердили информацию, которую ранее сообщила Галина Янченко, о том, что в крови погибшего обнаружили еще и метадон.