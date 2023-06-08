Все в больнице: в Херсонской ОВА рассказали о пострадавших в результате обстрела во время эвакуации

Россияне обстреляли деоккупированную часть Херсона в то время, когда Украина эвакуировала людей из-за затопления. В Херсонской ОВА рассказали, что в городе уже 9 раненых.

Люди пострадали ориентировочно после 14:00 8 июня, когда оккупанты ударили даже по затопленному району Херсона. Глава областной военной администрации Александр Проскудин рассказал в эфире телемарафона, в каком состоянии ранены люди, пишет 24 Канал.

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Что известно о состоянии пострадавших в Херсонской области

Александр Прокудин рассказал, что россияне ударили по людям, которые эвакуировались из зоны подтопления.

Девять человек получили ранения. Всех госпитализировали в медучреждения Херсона,

– заметил глава Херсонской ОВА.

По его словам, пострадавшие имеют разные ранения. В частности:

двое работников ГСЧС и полицейский – получили ранения средней степени тяжести. Речь идет об осколочных ранениях конечностей;

25-летний волонтер из Германии также имеет повреждение средней степени тяжести. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами и ранением головы;

трое мирных жителей Херсона также ранены средней степени тяжести;

тяжелые ранения получил 58-летний горожанин.

Это еще не все, потому что еще 9 человек за сегодня (8 июня – 24 Канал) в разных районах Херсонщины также получили ранения. К сожалению, один человек погиб,

– заявил Александр Прокудин.

Чиновник рассказал, что во время воздушных тревог эвакуацию не останавливают, потому что не могут терять время. Это ведь может стоить жизни людей. Также, несмотря на опасность, людей эвакуируют ночью.

"Не действуют воздушные тревоги. Потому что от вылета до прилета от 6 до 10 секунд. Люди не реагируют, потому что гатят из танков, артиллерии, РСЗО", – пояснил чиновник.

Эвакуация в Херсонской области

В Херсонской ОВА заявили, что 8 июня эвакуировали 559 человек. В общей сложности спасатели, волонтеры и полицейские вывезли уже 2 334 жителя области. Больше всего – 1 765 – из микрорайона Корабел в Херсоне.

Александр Прокудин объяснил, что, по предварительным подсчетам, из зоны подтопления на Правобережье придется вывезти ориентировочно 16 тысяч человек. Это в случае, если вода будет дальше распространяться.

Россия атаковала Херсон во время эвакуации