СБУ превращает Россию в "бензоколонку без бензина", – политолог о последствиях ударов по НПЗ

В результате точных ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам противника в России возник дефицит топлива. Проблемы с бензином охватили как минимум 25 регионов.

Таким образом, СБУ заставила жителей страны, являющейся одним из лидеров нефтедобычи, стоять в длинных очередях за бензином. Об этом в авторской колонке для Цензор.NET пишет Александр Черненко, политолог и экс-депутат.

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Путин начинал войну, рассчитывая использовать энергетику как оружие против других. Но теперь именно энергетика стала одной из его самых уязвимых точек,

– подчеркивает политолог.

По словам Александра Черненко, главным результатом ударов СБУ является даже не уничтожение самих резервуаров и миллиардные убытки для врага. Сейчас Россия "теряет способность легко превращать нефть в деньги, а деньги — в войну". Также политолог подчеркивает, что именно это является частью большой кампании главы СБУ Евгения Хмары, направленной на истощение российской экономики и разрушение "фундамента" РФ.

"Удары СБУ создают для России проблему, которую нельзя решить пропагандой. Резервуар не отремонтирует Соловьев. Перерабатывающую установку не запустит Путин. А пожар на терминале не потушит очередное заявление российского МИД. Хуже всего для Кремля то, что эта кампания имеет накопительный эффект. Россия еще может скрыть один удар. Кремлевский "дед" может преуменьшить последствия второго. Но когда атаки становятся регулярными, система начинает терять запас прочности", – пишет Александр Черненко.

Политолог напоминает, что когда-то Барак Обама говорил, что "Россия – страна-бензоколонка". Такое высказывание оскорбляло местное население. Теперь же, по словам Александра Черненко, такой статус ещё нужно заслужить.

Ведь бензоколонка – это когда бензин есть. А когда нефтебазы горят, НПЗ постоянно охватываются пламенем от дронов СБУ, а бензин выдается по талонам в половине регионов, то это уже не энергетическая сверхдержава. Это государство, которое постепенно теряет контроль над собственной топливной системой. Страна-бензоколонка без бензина выглядит не страшно. Она выглядит беспомощно,

– резюмирует Александр Черненко.

Кратко о последних ударах СБУ по НПЗ России

В июне СБУ провела ряд успешных атак на нефтеперерабатывающие заводы России. В частности, 14 июня "горело" в Рыбинске Ярославской области, где расположена нефтебаза "Темп", а днём ранее украинские дроны поразили нефтегазоносный терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. После этих атак на оккупированных территориях Украины топлива почти нет на заправках. В то же время в самой России люди жалуются на то, что в некоторых регионах бензин приходится покупать по талонам, с большими очередями и ограничениями.