В Воздушных силах назвали цель №1 для атак россиян

Россияне массово атакуют всю территорию Украины. Однако больше всего погрузить в темноту пытаются Киев.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 канал.

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"Киев – это цель №1 для врага. Так было в первые дни войны, когда пытались захватить аэродромы вокруг. Сейчас атакуют по-другому, целясь в объекты критической инфраструктуры вокруг города. Это объекты топливно-энергетического сектора. Именно туда оккупанты направляют больше всего своих крылатых ракет", – сказал Игнат.

В Киеве проблемы с электроснабжением

Сейчас самые большие проблемы со светом в Киеве, Одессе, Харькове и на Днепропетровщине. Там значительный дефицит электроэнергии. Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков считает, что при отсутствии новых атак стабилизировать энергосистему удастся за 2 – 3 месяца.

"Работа идет мощная, работает "энергетический Рамштайн". Я думаю, мы все преодолеем, и в следующем году еще и усилится ПВО, я в этом уверен. Я думаю, что еще месяц – два, потому что зима будет тяжелой, но надо ее пережить", – добавил Плачков.

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