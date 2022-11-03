Эрдоган говорит, что Шольц изменил свое отношение к Путину: эксперт проанализировал "игру" Турции

Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к Путину и теперь готов к дипломатическим разговорам. Шольц эту информацию не подтверждал, но это выглядит как очередная политическая "игра" Турции.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Ранее сообщалось о том, стоит ли Турции готовиться к военному конфликту с Россией.

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Эрдоган и зерновое соглашение

Клочок отметил, что заявления Эрдогана о Шольце нужны ему для того, чтобы поднять свой политический вес. Накануне он попал в интересную историю, когда не стал отвечать, как ему удалось вернуть Путина в зерновое соглашение. Он сказал, что об этом будет говорить с Байденом.

У Эрдогана выборы "на носу". На 13 ноября у него была запланирована встреча с Байденом на самом высоком уровне. Однако буквально 1 ноября он сделал заявление, что еще не решил, полетит ли туда,

– заметил политический эксперт.

Проблемы Турции

Он продолжил, что у Турции есть действительно проблемы с НАТО, на Ближнем Востоке, кроме того, она еще и торгует с Россией, страной-агрессором. К тому же, он преувеличивает свою роль в возвращении Путина в зерновое соглашение. Оно может существовать и без кремлевского диктатора.

"Корабли сами ушли из портов, уже никто ничего никого не спрашивает. Путина никто ничего не спрашивает. Каждый делает в этой ситуации то, что ему нужно", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

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Роль Эрдогана

По его словам, у Эрдогана сейчас неясная роль на Ближнем Востоке. В свете последних заявлений, где говорится, что Иран готовит нападение на Ирак и Саудовскую Аравию, формируется коалиция Ирак – Саудовская Аравия – Израиль с одной стороны и террористический Иран и Сирия – с другой. На чьей стороне Турция – непонятно, потому что и там и там есть, можно сказать, враги Турции.

Эрдоган как-то просто пытается удержаться при власти. Его заигрывания во многих ситуациях мне напоминают Лукашенко, и он завершит так же. Удержаться на 5 "рынках" не удастся, надо определиться с кем ты,

– подчеркнул Клочок.

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