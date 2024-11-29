Путин совершил большую ошибку, которая начала необратимые процессы, – политолог

Удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру и публичные "стендапы" Владимира Путина неожиданно для самого диктатора сыграли на западную аудиторию. Однако в Кремле рассчитывали на несколько иную реакцию.

Об этом 24 Каналу сказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. Вместо того чтобы испугаться и отказаться от предоставленных Украине разрешений, начались дискуссии совсем другого уровня.

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Путин загнал себя в ловушку

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против около 50 российских банков, в частности Газпромбанка и его филиалов в других странах, что привело к дальнейшему падению рубля. Курс рубля превысил 105 за доллар и это самый слабый уровень с марта 2022 года.

Попытки ядерной страны демонстрировать свою силу ударами находят отражение в позициях западных элит. От парламентской ассамблеи Альянса, которая проголосовала за то, что Украине нужно предоставить оружие дальностью до 1500 километров, что Украина должна быть приглашена в НАТО, что западный контингент может и должен появляться в Украине.

Путин совершил большую ошибку. Пошло много процессов, которые могут изменить ход этой войны, не так быстро, однако запустить необратимые процессы,

– отметил Джигун.

По его словам, санкции, которые вводят западные правительства бесспорно имеют значение. Ведь это едва ли не единственный инструмент, который западная цивилизация придумала для того, чтобы ограничивать влияние вражеских режимов.

Однако я считаю, что кроме ведения новых санкций, важно наблюдать за выполнением предыдущих. То есть, если бы работали десятки пакетов санкций от ЕС, G7 и других институтов против России, то, видимо, по Украине не прилетали бы ракеты, в которых львиная доля технологий была изготовлена в Соединенных Штатах, Швейцарии, Тайване и других дружественных нам странах,

– сказал политолог.

По его словам, если Трамп сможет после прихода к власти реализовать свою стратегию по восстановлению добывающей промышленности, то это значительно ослабит российский политический режим, что приведет к падению цен на нефтепродукты. Соответственно российская военная машина не сможет в полной мере обеспечивать себя, генерировать дешевые деньги, которые можно вкладывать в военную промышленность и содержание экономики.

Обратите внимание! Экономист Олег Пендзин отметил, если упадет цена на нефть на мировом рынке, то рубль будет падать в цене гораздо быстрее.

К слову, глава центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономические ресурсы России почти исчерпаны, а безработица снизилась до исторического минимума в 2,4% с дефицитом кадров.