В Кремле придумали абсурдную тактику требований перед переговорами

Россия выдвинула Западу свои очередные абсурдные условия по завершению войны в Украине. На этот раз в Кремле пожелали, чтобы НАТО отступило со своих позиций на восточном фланге Альянса.

Речь идет о возвращении НАТО к границам 1997 года. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, какую тактику требований перед переговорами выбрали в Кремле.

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Какая переговорная тактика Кремля

Согласно требованиям, которые выдвигает Владамир Путин, страны Балтии и Польшу должны исключить из состава НАТО. Впрочем, насколько известно, то нет соответствующих механизмов для "отката" Альянса.

А чего сразу не на границы 1949 года? Если мы даже играем в этот популизм и идиотизм, то каким образом это должно произойти. Например, страны Балтии в 2004 году приняли в НАТО единогласным голосованием. То есть теперь получается, что в НАТО должны проголосовать, чтобы исключить Литву, Латвию, Эстонию из Альянса? Это невероятный бред,

– сказал Ступак.

Поэтому, сейчас переговорная тактика Кремля следующая – проси невероятное, получишь тот минимум, который хотел. Это ярко подтверждает Маргариты Симоньян, которая не просто российская пропагандистка, а человек, который имеет доступ к Кремлю.

Ей не просто раз в неделю дают задание. Она общается на партнерских началах с первым заместителем главы администрации Путина, который курирует всю медийную сферу России. В его департаменты еженедельно приходят руководители государственных телеканалов, спикеры силовых ведомств,

– добавил Ступак.

Периодически в своих соцсетях Симоньян выдает инсайты. На днях она написала, что Россия не может захватить Одессу, Харьков, Киев. То есть уже не идет речь о том, чтобы Украина отдала Херсонскую и Запорожскую области.

Аналитики ISW сообщают, что никакие переговоры не обеспечат устойчивого мира, пока Путин настаивает на своих требованиях. В то же время российский диктатор цинично заявляет, что ставит не условия для переговоров, а условия для мира.