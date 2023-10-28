Война в Израиле становится невыгодна Кремлю: какие угрозы открылись перед Путиным
Россияне с радостью встречают боевиков палестинской организации ХАМАС в Москве. Ведь президент вражеской страны Владимир Путин свято верит, что война в Израиле отвлечет мир от событий в Украине.
Однако это спорный вопрос, который может сыграть злую шутку с Путиным. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Отметим, что Россия – единственное государство мира, которое приняло делегацию ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября.
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Глаз хватает
Как отметил политтехнолог, люди делятся на два типа:
- тех, кто сидит перед телевизором и больше смотрят на Израиль, ведь там более горячая стадия, чем в Украине;
- тех, кто принимает решение, распределяет средства и т.п. Это серьезные и взвешенные люди, которые не ведутся на эмоции и "яркие" картинки.
"Глаз, чтобы смотреть и туда, и туда хватает", – подчеркнул Шейтельман.
Какие последствия для России будет иметь визит ХАМАС в Москву: смотрите видео
Путин и ХАМАС один враг
Выгодна ли война в Израиле Путину зависит от того, как будет действовать мир. Если мир поступит, как хочет президент США Джо Байден, будет относиться к Путину и ХАМАС как к одному явлению, общему врагу цивилизации, то тогда эта часть израильской войны будет невыгодна российскому узурпатору. Ведь Путин впервые после Второй мировой войны столкнется с мощным сопротивлением.
Если все объединят, это будет победа над варварами. Это будет очень круто. Все будут понимать, что Путин и ХАМАС – один враг и одна война. А вот если мы будем делить на две отдельные войны, тогда это будет победа для Путина. С нашей стороны важно постоянно настаивать на том, что это одна и та же война. Пока так говорят все, кроме россиян,
– сказал политтехнолог.
После выступления, на котором Байден сказал, что ХАМАС это одно и то же, основные российские пропагандисты сразу начали опровергать это. Один кричал, что это "недопустимо", а другой – якобы Байден неправильно поняли. Это свидетельствует о том, что россиян это задело и им по-настоящему больно.
"Мы ничего лучше придумать не могли, чем визит ХАМАС в Москву. Израиль осуждает, требует выгнать", – добавил Шейтельман.
Россия причастен к войне в Израиле
- По данным украинских разведчиков, террористы ХАМАС регулярно посещали Россию, вероятно, Кремль знал о подготовке к нападению.
- Более того, Москва через контрабандные каналы передавала террористам трофейные образцы американской техники. При этом Кремль пытался дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества, ведь обвиняет ВСУ в поставке оружия террористам.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что у Украины есть техническое подтверждение того, что Россия участвовала в подготовке ХАМАС до нападения на Израиль. За три дня до атаки российские кибератаки на киберпространство Украины снизились на 70%.