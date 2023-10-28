Война в Израиле становится невыгодна Кремлю: какие угрозы открылись перед Путиным

Россияне с радостью встречают боевиков палестинской организации ХАМАС в Москве. Ведь президент вражеской страны Владимир Путин свято верит, что война в Израиле отвлечет мир от событий в Украине.

Однако это спорный вопрос, который может сыграть злую шутку с Путиным. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Отметим, что Россия – единственное государство мира, которое приняло делегацию ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября.

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Глаз хватает

Как отметил политтехнолог, люди делятся на два типа:

тех, кто сидит перед телевизором и больше смотрят на Израиль, ведь там более горячая стадия, чем в Украине;

тех, кто принимает решение, распределяет средства и т.п. Это серьезные и взвешенные люди, которые не ведутся на эмоции и "яркие" картинки.

"Глаз, чтобы смотреть и туда, и туда хватает", – подчеркнул Шейтельман.

Какие последствия для России будет иметь визит ХАМАС в Москву: смотрите видео

Путин и ХАМАС один враг

Выгодна ли война в Израиле Путину зависит от того, как будет действовать мир. Если мир поступит, как хочет президент США Джо Байден, будет относиться к Путину и ХАМАС как к одному явлению, общему врагу цивилизации, то тогда эта часть израильской войны будет невыгодна российскому узурпатору. Ведь Путин впервые после Второй мировой войны столкнется с мощным сопротивлением.

Если все объединят, это будет победа над варварами. Это будет очень круто. Все будут понимать, что Путин и ХАМАС – один враг и одна война. А вот если мы будем делить на две отдельные войны, тогда это будет победа для Путина. С нашей стороны важно постоянно настаивать на том, что это одна и та же война. Пока так говорят все, кроме россиян,

– сказал политтехнолог.

После выступления, на котором Байден сказал, что ХАМАС это одно и то же, основные российские пропагандисты сразу начали опровергать это. Один кричал, что это "недопустимо", а другой – якобы Байден неправильно поняли. Это свидетельствует о том, что россиян это задело и им по-настоящему больно.

"Мы ничего лучше придумать не могли, чем визит ХАМАС в Москву. Израиль осуждает, требует выгнать", – добавил Шейтельман.

Россия причастен к войне в Израиле