Чем украинцам угрожают российские "Кинжалы" и в чем наибольшее коварство

Стартовая масса у аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" составляет 4,2 тонны, из которых 500 килограммов – непосредственно на боевую часть. В ней заложено 150 килограммов взрывчатки октоген, где-то в 1,7 раза мощнее тротила.

Да, это нормально, когда в массе боевой части на взрывчатое вещество может приходиться лишь треть. Ведь в показатель массы боевой части входит также оболочка и аппаратура наведения.

Читайте также Год после роспуска миссии ООН в Еленовке: как прямо сейчас можно повлиять на расследование

Важные нюансы по сбиванию "Кинжалов"

Так, 150 килограммов октогена – это очень мощная разрушительная сила, поскольку работникам ГСЧС пришлось рыть настолько глубокую яму, чтобы там взрывать найденную боеголовку от "Кинжала". Кроме того, у россиян явно расчет и на то, что при штатном износе их Х-47М2 будет попадать в цель с очень высокой кинетической энергией, заданной скоростью полета. Чтобы цель, извините, буквально размазало.



Как ГСЧС взрывала найденную боеголовку

Относительно наших возможностей по сбиванию гиперзвуковых ракет "Кинжал" нужно прояснить сразу два важных технических нюанса.

Первый – сам факт попадания противоракеты от Patriot никак не ведет сразу к окончательной аннигиляции вражеской ракеты. То есть она не пропадает бесследно, ее опасные фрагменты все равно могут свалиться на землю и что-то взорвать. Хорошо, что в этом случае "пронесло", потому что эту несработанную БЧ от "Кинжала" на фото наши саперы нашли буквально на днях в Шевченковском районе Киева.

Похоже, что эта российская ракета вполне могла попасть в какой-то "центр одобрения решений" и наделать беды с большим количеством жертв среди гражданского населения.

Второй технический нюанс – неожиданная возможность сбивать Х-47М2 "Кинжал" с Patriot возникла не потому, что российские конструкторы плохо поработали над своим изделием. Здесь скорее сыграла наблюдательность наших зенитчиков или инженеров.

Кто-то из них смог заметить, что на последних десятках километров полета скорость "Кинжала" падает ниже на 5 Мах или 5000 километров в час, что и дало соответствующий "зазор" по возможностям на несколько секунд – именно на столько, чтобы успеть сбить ракету.

Заметьте Путин создает собственную армию

На самом деле никто не спорит, что на основном участке траектории полета "Кинжал" развивает скорость более 5 Мах. Чтобы сбивать уже хотя бы за несколько сот километров от объекта, нужен тот же THAAD, не меньше.

Самый коварный элемент ракетного удара

Мы не можем проигнорировать факт, что по нашим официальным данным, за первый год полномасштабного вторжения россияне выпустили где-то 16 "Кинжалов", и ни один из них сбить не удалось. В общей сложности, по официальной статистике, оккупанты за все время войны выпустили 45 ракет этого типа, из которых сбито было 33%.

Этот экскурс на самом деле вот к чему. Самый коварный элемент в любом массированном ударе врага заключается даже не столько в том, что техника где-нибудь "сдаст" или зенитные ракеты полностью закончатся. Наиболее коварный элемент заключается в расчете, что зенитчики на своих боевых постах просто не выдержат, нервы сдадут или что-нибудь в таком духе.

Важно Росгвардию усиливают оружием: для россиян это может означать только одно

Поэтому "запас прочности" ПВО на самом деле заключается не только в количестве имеющихся зенитных ракет, но и в психологической разрядке, которую успевают получить защитники неба.

Соответственно, если есть возможность напрямую поддержать зенитчиков и словом и чем-то материальным – то нужно делать сразу, и не задумываясь.