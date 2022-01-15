Какую зарплату получал в 2021 министр Кабмина Немчинов
15 января 2022 , 15:37Читати новину українською
Источник:24 канал
Министр Кабмина Олег Немчинов в 2021 году заработал на своей должности более 553 тысяч гривен. Наибольшую зарплату чиновник получил в феврале – 87 тысяч.
В общей сложности Немчинов получал "на руки" около 45 тысяч гривен зарплаты в месяц. Фактический размер его выплат больше, однако следует вычесть налоги. Об этом в правительстве сообщили в ответ на запрос 24 канала.
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Кроме февраля, относительно большие выплаты чиновник получил в конце года. Его зарплата за декабрь составила 60 тысяч. Меньше всего министр имел в марте – 41 тысячу.
Какую зарплату получал Немчинов
Январь
- Фактически полученная зарплата составила 45 101 гривну.
- Начисленная была на уровне 56 026 гривен.
- В частности, должностной оклад составил 56 026 гривен. Налоги – 10 925 гривен.
Февраль
- Полученная зарплата – 87 314 гривен.
- Начисленная – 108 465 гривен. Должностной оклад – 46 775, отпускные – 5 175, денежная помощь к отпуску – 56 514,14 гривен.
- Налоги – 21 150 гривен.
Март
- Полученная зарплата – 41 443 гривны.
- Начисленная – 51 482 гривны. Должностной оклад – 51 482 гривны, а налоги – 10 039 гривен.
Апрель
- Полученная зарплата – 44 299 гривен.
- Начисленная – 55 030 гривен. Должностной оклад – 55 030, а налоги – 10 730.
Май
- Полученная зарплата – 44 299 гривен.
- Начисленная – 55 030 гривен. Должностной оклад – 48 915, зарплата за время командировки – 6 114. Налоги – 10 730 гривен.
Июнь
- Полученная зарплата – 44 361 гривна.
- Начисленная – 55 107. Должностной оклад составил 46 775, зарплата за время командировки – 8 254. Сумма налогов – 10 745.
Июль
- Полученная зарплата – 44 190 гривен.
- Начисленная – 54 894. Должностной оклад – 42 523, отпуск – 3 602, зарплата за время командировки – 8 706. Сумма налогов составила 10 704 гривен.
Август
- Полученная зарплата – 41 068 гривен.
- Начисленная – 51 016 гривен. Должностной оклад составлял 39 212, отпуск – 9 114, зарплата за время командировки – 2 630. Налоги – 9 948 гривен.
Сентябрь
- Полученная зарплата – 44 406 гривен.
- Начисленная – 55 163 гривны. В частности, должностной оклад – 52 528 гривен, зарплата за время командировки – 2 558. Налоги – 10 756 гривен.
Октябрь
- Полученная зарплата – 45 071 гривна.
- Начисленная – 55 989 гривен. Должностной оклад – 31 182, отпуск – 16 532, зарплата за время командировки – 8 254. Налоги – 10 917 гривен.
Ноябрь
- Полученная зарплата – 57 157 гривен.
- Начисленная – 71 003 гривны. Должностной оклад – 68 920, зарплата за время командировки – 2083 гривен. Сумма налогов – 13 845.
Декабрь
- Полученная зарплата – 60 056 гривен.
- Начисленная – 74 603 гривны. Должностной оклад – 59 413, отпуск – 5 791, зарплата за время командировки – 9 398. Налоги – 14 547 гривен.