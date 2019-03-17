Какую роль Евгений Шевченко сыграл в коррупционном скандале в "Укроборонпроме": ответ НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро объяснили, что Евгений Шевченко действительно общался с владельцем компании "Оптимумспецдеталь" Андреем Рогозой. Но таким образом он помогал собирать информацию для НАБУ.

Между тем фигуранты скандала всю вину пытаются переложить на руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса. Мол, он подрывает обороноспособность украинской армии. А сайт "Миротворец", подконтрольный советнику МВД Антону Геращенко даже обвинил медийщика в диверсии.

Читайте также: Скандал в "Укроборонпроме": что известно про фигурантов схемы

Цветных плюшевых свиней 17 марта бросали в полицейских, которые перекрыли ходу под Администрацию Президента. Акцию "Свинарчук Порошенко – за решетку" устроили представители "Нацкорпуса" и "Нацдружины". На прошлой неделе те же люди с полицией дрались.

"Нацкорпус" и "Нацдружина" бросали игрушками в полицию: смотрите видео

Ребята требуют от президента посадить фигурантов расследования проекта Bihus.Info. Журналисты обнаружили, что заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Свинарчук-Гладковский, его сын – Игорь и еще с десяток человек, что организовали схему с хищений бюджетных средств через концерн "Укроборонпром". Украли всего около 250 миллионов гривен.

Олег Гладковский

О том, что ребята воруют, знали все: Генеральная и военная прокуратуры, СБУ и ГФС, Нацполиция и НАБУ. Знали и за взятки закрывали глаза. Когда журналисты об этом сказали, чиновники начали оправдываться.

Зато они вместе решили спустить всех собак на Национальное антикоррупционное бюро. Мол, это коррупция, поэтому заниматься этим делом должно было Бюро. В НАБУ говорят: законных оснований, чтобы провести обыски, у детективов не было, потому прокуроры саботировали процесс с самого начала.

К каким еще скандалов причастен Гладковский?Имя Свинарчука-Гладковского действительно не впервые фигурирует в коррупционных скандалах. О сделках Гладковского старшего и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского в прошло году писало издание "Новое время". Однако, после этого взялись не за коррупционеров, а за журналиста Ивана Верстюка. Команда Луценко-Матиос пыталась незаконно изъять у журналиста материалы расследования. Пашинский же обвинили издание в подрыве боеспособности украинской армии.

Незамедлительно власть заподозрила в игре в интересах России и журналистов Bihus.Info. Сайт "Миротворец", который сотрудничает с полицией, и, вероятно, контролируются нардепом народнофронтовцем Антоном Геращенко, обвинил автора расследования Дениса Бигус в диверсии.

"Я тебе заявляю официально. Я отвечаю за свои слова. Ты сука политическая" – так Дениса Бигуса назвал один из фигурантов журналистского расследования Андрей Рогоза, директор фиктивной фирмы "Оптимумспецдеталь", через которую проходила контрабанда запчастей. Он в соцсети разродился постом, где намекает, что информацию журналистам посторонние лица передали по приказу соратников Геращенко и Авакова, в последнее время, говорят, играет на руку Юлии Тимошенко.



Андрей Рогоза

На самом деле измена началась еще тогда, когда власти наложили гриф секретности на все госзакупки, таким образом создав комфортные условия для коррупционеров.

Оборонные заказы – это одна из самый коррупционный тем, на которой зарабатывал действующий президент и его ближайшее окружение. Потому Олег Гладковский – это не просто человек с улицы, это его партнер. К тому же, они даже соседи в Испании,

– отметил нардеп Сергей Лещенко.

По оценкам экспертов, закупки оборонной отрасли в США в половину прозрачнее, чем в Украине.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.



Согласно данным расследования, в коррупционных сделок причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала. Гладковский носил фамилию Свинарчук, впрочем, в 2014 году сменил ее на фамилию матери.