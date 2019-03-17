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      Вето Порошенко и коррупция в "Укроборонпроме": как они связаны между собой

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      Коррупционные схемы в "Укроборонпроме"
      Коррупционные схемы в "Укроборонпроме" / Фото из открытых источников

      В 2015 году Кабинет Министров во главе с Арсением Яценюком подал в Парламент законопроект №3062, которым значительно увеличивает прозрачность в государственных компаниях, в том числе в "Укроборонпроме".

      Об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" сказал Виталий Шабунин.

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      По его словам, Верховная Рада за этот законопроект даже проголосовала. Однако в игру вступил Петр Порошенко, который наложил вето на принятый закон. Сделал это именно по тем мотивам, что прозрачными становятся предприятия "Укроборонпрома".

      Официальное обоснование Президентом того вето: "Такой подход не учитывает интересы нацбезопасности и обороны относительно четкой координации функций научно-технического и производственного развития, инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и иной деятельности в оборонно-промышленном комплексе".

      "После этих красивых слов президент требует вообще исключить из проголосованного радой закона все предприятия оборонки. Из того законопроекта, который делал все эти предприятия в меру прозрачным, а значит возможными для мониторинга и контроля", – подчеркнул Шабунин.

      Гладковский, Рогоза, Жуков и другие подонки, которые несколько последних лет раскладывали оборонку, поддержали и одобрили тогдашнее вето президента. Без того вето Порошенко оборонные предприятия были намного прозрачнее, а значит воровать у них было значительно сложнее,
      – отметил общественный деятель.

      Видео полного видеоблога Виталия Шабунина "Право на достоинство" за 17 марта 2019

      Что известно о коррупционном скандале в "Укроборонпроме"? Начало войны. Группа парней вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      В группу входят: теперь уже бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде (трех последних журналисты называют в расследование "мальчики"). Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".

      Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников. А старший убеждает, что ничего об этом не знал.

      К хищению был причастен и директор "Укроборонпром" Павел Букин. Он и другие участники схем освоили немалую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам.

      1 и 2 часть расследования "Наши деньги" – Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в " Укроборонпроме"

      3 часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"

      4 и 5 часть – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме"

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      Теги: Новости Украины Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Верховная Рада Петр Порошенко Видеоблоги
      Источник: 24 Канал
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