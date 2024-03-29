Радары не видят: чем подводные лодки России в Черном море угрожают Украине

Россия 28 марта вывела в Черное море подводную лодку – носитель крылатых ракет. Возникает повышенная угроза запуска "Калибров". Воздушную тревогу в ближайшее время рекомендуют не игнорировать.

Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики, отметил 24 Каналу, что российское руководство не боится использовать свои подводные лодки для обстрелов Украины. Он объясняет это тем, что их трудно засечь на радарах, поэтому это очень опасно для украинцев.

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Серьезная угроза

Подводные лодки, в отличие от надводных кораблей, зафиксировать в море невозможно.

Пуск "Калибров" они (россияне – 24 Канал) осуществляют из подводного положения, то есть мы видим ракету только в полете короткий промежуток времени. Это и составляет серьезную опасность, потому что радары не видят, где находится цель,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики.

Надо быть особенно бдительными, если будут сообщения о том, что россияне использовали подводную лодку для запуска "Калибров".

Надо понимать, что может прилететь быстрее, чем вы решите идти в убежище или нет,

– предостерег Павел Лакийчук.

Украина атакует российский флот: коротко