Путину очень по душе раскол между США и Европой, – Каллас
Россия ведет войну против Украины по советской схеме выдвижения ультиматумов, угроз и затягивания времени. Разногласия между союзниками дают Путину надежду на изнурение и уступки со стороны Запада.
Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Какие подробности?
Каллас напомнила о формуле советской дипломатии, которую современная Москва продолжает брать за основу в международной политике. Российское руководство традиционно выстраивает давление последовательно, рассчитывая на изнурение оппонентов.
По словам дипломатки, сначала Кремль формулирует завышенные претензии и претендует на то, что ему никогда не принадлежало. Следующим шагом становится переход к прямым ультиматумам и угрозам, которыми пытаются запугать противоположную сторону.
И в-третьих, вы просто ждете, потому что на Западе всегда найдутся люди, которые предложат вам то, чего у вас раньше не было. Поэтому вам просто нужно их переждать, ведь представители Запада всегда сдаются. Давайте не дадим ему этого,
– процитировала Каллас советский подход.
Угроза раскола между союзниками
Дипломатка отметила, что способность демократического мира преодолевать мировые кризисы всегда основывалась на непоколебимой солидарности США, Европы и Канады. В то же время текущая ситуация вокруг войны в Украине сталкивается с серьезными вызовами из-за ослабления трансатлантического единства.
Учитывая, что в данный момент существует этот разрыв между США и Европой, это, несомненно, то, чему Путин очень рад и надеется, что время на его стороне и нужно лишь подождать,
– подчеркнула Каллас.
Напомним, ранее глава дипломатии осудила российский удар по вокзалу в Днепре, заявив, что это свидетельствует о нежелании Москвы достичь мира.
Она также пообещала призвать международных партнеров усилить поддержку Украины и добиваться наказания России за агрессию.