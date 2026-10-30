Путину очень по душе раскол между США и Европой, – Каллас

Россия ведет войну против Украины по советской схеме выдвижения ультиматумов, угроз и затягивания времени. Разногласия между союзниками дают Путину надежду на изнурение и уступки со стороны Запада.

Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Какие подробности?

Каллас напомнила о формуле советской дипломатии, которую современная Москва продолжает брать за основу в международной политике. Российское руководство традиционно выстраивает давление последовательно, рассчитывая на изнурение оппонентов.

По словам дипломатки, сначала Кремль формулирует завышенные претензии и претендует на то, что ему никогда не принадлежало. Следующим шагом становится переход к прямым ультиматумам и угрозам, которыми пытаются запугать противоположную сторону.

И в-третьих, вы просто ждете, потому что на Западе всегда найдутся люди, которые предложат вам то, чего у вас раньше не было. Поэтому вам просто нужно их переждать, ведь представители Запада всегда сдаются. Давайте не дадим ему этого,

– процитировала Каллас советский подход.

Угроза раскола между союзниками

Дипломатка отметила, что способность демократического мира преодолевать мировые кризисы всегда основывалась на непоколебимой солидарности США, Европы и Канады. В то же время текущая ситуация вокруг войны в Украине сталкивается с серьезными вызовами из-за ослабления трансатлантического единства.

Учитывая, что в данный момент существует этот разрыв между США и Европой, это, несомненно, то, чему Путин очень рад и надеется, что время на его стороне и нужно лишь подождать,

– подчеркнула Каллас.

Напомним, ранее глава дипломатии осудила российский удар по вокзалу в Днепре, заявив, что это свидетельствует о нежелании Москвы достичь мира.

Она также пообещала призвать международных партнеров усилить поддержку Украины и добиваться наказания России за агрессию.