Камала Харрис обошла Мишель Обаму: что может стать преимуществом вице-президента на выборах

Последние недели Джозеф Байден находился под давлением Демократической партии, представители которой склоняли его к принятию решения о снятии своей кандидатуры с президентских выборов. В конце концов действующий президент 21 июля объявил об этом.

Однако по мнению политолога и руководителя Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, которым он поделился с 24 Каналом, у Джозефа Байдена было в запасе время продолжать участвовать в избирательной гонке до середины августа. Именно 17 августа должен был состояться национальный съезд Демократической партии, где могли бы выбрать нового кандидата в президенты США.

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Это был бы подарок Трампу

В то же время Байден призвал избирателей поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже подтвердила, что вступит в борьбу с Дональдом Трампом за пост президента США.

Она имеет определенные проблемы с харизмой, но в ситуации, когда топ-агитатором за нее выступает Джозеф Байден, это станет для Харрис существенным преимуществом,

– отметил политолог.

До объявления Харрис намерения идти в президенты, еще одной кандидатурой, которую демократы могли бы выставить на выборы, была Мишель Обама.

Однако в случае ее выдвижения, это был бы подарок Трампу. Его президентство (2016 – 2020 годов) было посвящено критике Барака Обамы, который до него был главой государства.

Поскольку супруги Барак и Мишель Обама – это одно целое в общественном сознании, то американцы наблюдали борьбу старых кандидатов,

– предположил Игорь Чаленко.

Отметим, что Джозеф Байден объявил о выходе из президентской избирательной гонки 21 июля, перед тем проведя консультации со своими помощниками.

Камала Харрис была одной из вероятных кандидатов на участие в президентских выборах в случае, если Байден снимется с них. В то же время рассматривалось участие в выборах от Демократической партии Мишель Обамы и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.