Такая задача уже была у Хиллари Клинтон: сможет ли Камала Харрис победить Трампа

Джозеф Байден 21 июля объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента. Также он призвал демократов объединиться вокруг Камалы Харрис, которая примет участие в выборах.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин сказал 24 Каналу, что Байден уже переживал подобную ситуацию в 2016 году. Тогда он отдал право баллотироваться от демократов Хиллари Клинтон, а сейчас – Харрис.

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Для Байдена это худший вариант

Джозеф Байден в 2016 году был действующим вице-президентом и должен был участвовать в президентских выборах. Однако Барак Обама убедил его в том, что лучшая кандидатура от демократов – Хиллари Клинтон, которая имела больше поддержки и шансов на победу. Байден прислушался к Обаме и не баллотировался в президенты. Однако Клинтон поиграла выборы Дональду Трампу.

После этого Байден чувствовал себя ответственным, разъяренным и виновным в том, что произошло, и он не хотел, чтобы это еще раз повторилось. Поэтому в 2020 году он решил участвовать в президентских выборах и победил,

– отметил общественный деятель.

В 2024 году история повторилась, и Байдена снова вытолкнули из избирательной гонки.

Если Камала Харрис, которая будет участвовать в президентских выборах, проиграет Трампу, Байдену будет очень трудно с этим смириться. Для него это худший вариант,

– подчеркнул Рашкин.

Байден ранее подчеркивал, что получил поддержку 14 миллионов избирателей, то, мол, как он может их предать, если выйдет из избирательной гонки.

Однако эта цифра – размер электоральной базы Демократической партии, которая поддержит того, кандидата, что будет вести партию вперед. Эти избиратели отдали свои голоса за Байдена, но они же отдадут их и за того, кто будет представлять демократические силы и противостоять Трампу,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Напомним, что после того, как Джозеф Байден провалил дебаты с Дональдом Трампом, его поддержка среди демократов начала снижаться. На президента оказывалось давление относительно его отказа от участия в президентских выборах.

В конце концов 21 июля Байден сообщил, что принял решение выйти из избирательной гонки. Однако он продолжит исполнять обязанности президента.