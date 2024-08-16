Медийная машина ведет Камалу Харрис к победе на выборах президента США

Камала Харрис наращивает свои рейтинги благодаря мощной медийной поддержке. Как на это будет отвечать Дональд Трамп и что кандидаты говорят об Украине – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Переломный момент

До 21 июля этого года Дональд Трамп казался железным фаворитом американской избирательной гонки. За несколько дней до того он пережил покушение на убийство и показал незаурядное мужество, когда сразу после ранения поднялся и поднял кулак вверх. А дальше была его речь на съезде Республиканской партии, что подняла энтузиазм его избирателей до небес.

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Все это происходило на фоне полного хаоса в рядах Демократической партии. После президентских дебатов 27 июня обвалились и без того низкие рейтинги Джо Байдена, поэтому даже его ближайшему окружению стало понятно, что шансы действующего президента на второй срок стремительно приближаются к нулю.

Наконец, 21 июля Байден поддался на уговоры, которые начали набирать форму откровенных угроз. Заявление президента о выходе из избирательной гонки и поддержке им кандидатуры вице-президента Камалы Харрис стало переломным моментом, что на 180 градусов перевернуло приятную для Трампа тенденцию предыдущих месяцев.

Медийные переобувания

В течение этого периода особенно интересно было наблюдать за поведением ведущих американских медиа. Как известно, СМИ вроде New York Times, Washington Post, CNN и им подобные являются идеологически близкими к Демократической партии и уже почти 10 лет ведут открытую войну против штаба Трампа. Буквально в течение неполных четырех недель их редакционная политика побывала в трех разных "агрегатных состояниях".

До дебатов (27 июня) они чуть ли не ежедневно публиковали материалы о том, что Байден находится в прекрасной форме, а все упреки республиканцев о его заметном старении являются наглой ложью. При этом о Харрис или вообще ничего не писали, или редко упоминали ее в нейтральном тоне. Она почти не появлялась на публике, почти никто в стране не знал, чем она на самом деле занимается. В период с 27 июня по 21 июля популярные СМИ сначала несколько дней приходили в себя от шока: то, что они много месяцев пытались скрывать, вдруг стало очевидным для всего мира. А уже в начале июля они направили словесные пушки против своего же бывшего фаворита с призывом сняться с выборов. Даже ведущий любимого телешоу Байдена под названием "Утренний Джо" (Morning Joe) на канале MSNBC Джо Скарборо призвал президента уступить другому кандидату. Когда Байден наконец сдался, медийная машина уже имела план дальнейших действий. Начиная с 22 июля, новостные сайты запестрели материалами в поддержку Камалы Харрис. Ее начали восхвалять как выдающегося государственного деятеля, что за 3,5 года на посту вице-президента достигла значительных успехов в создании государства. Конечно, СМИ не собирались объяснять, почему не замечали этих революционных успехов до 21 июля.

Шквал медийной поддержки Харрис кардинально перевернул ход избирательной гонки. По состоянию на середину августа вице-президент побеждает Трампа в опросах избирателей как на общегосударственном уровне, так и в основных штатах.

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Ее преимущество продолжает постепенно расти, поскольку штаб республиканцев до сих пор не может найти ответы на слаженные действия коалиции Харрис с популярными медиа.

Стоит заметить, что сама Камала Харрис не делает ничего особенного. Со времени выдвижения ее кандидатуры она ни разу не дала полноценного интервью или пресс-конференции. Все публичные выступления она тщательно считывает с телесуфлера. Помощники не позволяют политику оказаться в ситуации, когда кто-то может спросить: "Если вы все время работали с непопулярным Байденом, то чем вы от него отличаетесь?".

К сожалению, личная позиция Харрис в отношении Украины пока совершенно непонятна. В начале вторжения России она дала очень странный (в своем стиле) комментарий, где показала отсутствие элементарного понимания ситуации.

А что Трамп?

Кажется, соперник Харрис пока не понимает, что стремительно приближается к очередному поражению на выборах. Трамп продолжает вести себя так, будто он до сих пор на пике популярности образца середины июля.

Его интервью Илону Маску только подтвердило эту самоуверенность. Трамп говорил о Харрис максимально пренебрежительно, будто не видя в ней серьезного оппонента. К тому же он традиционно говорил так, будто обращался к аудитории зрителей благосклонного к себе канала Fox News. Рядовые избиратели могли вообще не понимать, о чем он рассказывал.

Однако Трамп, в отличие от Харрис, довольно много внимания обращает на проблемы Украины. В интервью Маску он справедливо связал вторжение России с катастрофой США в Афганистане, когда американские войска сдали власть Талибану в августе 2021 года. Также Трамп прекратил говорить о том, что собирается закончить войну за 24 часа.

В целом его риторика в отношении Украины стала более умеренной. Возможно, сказывается работа украинской дипломатии, которая осознает: нам жизненно важно не повторить ошибок 2016 года. Тогда украинская власть до последнего держалась за юбку Хиллари Клинтон, полностью испортив отношения со штабом Трампа. Хотелось бы, чтобы и украинские СМИ заняли более объективную позицию, а не слепо перепечатывали заголовки благосклонной к демократам прессы.

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От дебатов к дебатам

Трампу традиционно не хватает дисциплинированности. Даже на дебатах он время от времени начинал рассказывать о непонятных избирателям вещах, но все же на фоне Байдена имел замечательный энергичный вид.

Дисциплина очень пригодится ему на следующих дебатах уже против Камалы Харрис, запланированных на 10 сентября. Там у вице-президента не будет телесуфлера, а она объективно является более слабым оратором, чем Трамп. Поэтому у республиканца будет шанс захватить инициативу, но он должен хорошо подготовиться и обуздать свой хаотичный стиль.

Тема российско-украинской войны на дебатах обязательно будет одной из основных. Там мы узнаем и об истинной позиции Харрис, и об эволюции взглядов Трампа. Осталось буквально несколько недель.