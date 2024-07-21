Харрис впервые заявила о намерении идти в президенты США и сделает все возможное для победы
Источник:CNN
Вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении участвовать в выборах президента США вместо Джо Байдена.
Она подчеркнула, что сделает все от нее возможное, чтобы победить на выборах. При этом решение Джо Байдена снять свою кандидатуру назвала самоотверженным и патриотическим поступком.
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Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. У нас осталось 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим,
- сказала Камала Харрис.
Харрис поддержала решение Байдена
Харрис добавила, что "этим бескорыстным и патриотическим поступком Байден делает то, что он делал на протяжении своей жизни: ставит американский народ и страну превыше всего".
"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы объединить Демократическую партию – и нашу нацию, чтобы победить Дональда Трампа и его экстремальный проект 2025", – написала она.