Харрис впервые заявила о намерении идти в президенты США и сделает все возможное для победы

Вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении участвовать в выборах президента США вместо Джо Байдена.

Она подчеркнула, что сделает все от нее возможное, чтобы победить на выборах. При этом решение Джо Байдена снять свою кандидатуру назвала самоотверженным и патриотическим поступком.

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Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. У нас осталось 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим,

- сказала Камала Харрис.

Харрис поддержала решение Байдена

Харрис добавила, что "этим бескорыстным и патриотическим поступком Байден делает то, что он делал на протяжении своей жизни: ставит американский народ и страну превыше всего".

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы объединить Демократическую партию – и нашу нацию, чтобы победить Дональда Трампа и его экстремальный проект 2025", – написала она.

, 21 июля Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки. Он заявил, что хочет сосредоточиться только на выполнении своих обязанностей. Американский лидер призвал демократов объединиться, чтобы помочь Камале Харрис победить Дональда Трампа.