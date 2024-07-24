Разнесла Трампа и пообещала развивать средний класс: что заявила Харрис на предвыборном митинге
Источник:CNN
Камала Харрис, наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии, выступила на первом предвыборном митинге в штате Висконсин. Американский политик сделала ряд громких заявлений относительно планов на посту президента.
Кроме того, Камала Харрис разнесла своего политического оппонента республиканца Дональда Трампа и высказалась по ряду вопросов, которые беспокоят американских избирателей.
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Что заявила Камала Харрис во время предвыборного митинга
В своей речи вице-президент США Камала Харрис рассказала о своем опыте как бывшего генерального прокурора Калифорнии и прокурора в суде. Она подчеркнула, что ей приходилось сталкиваться с преступниками, такими как хищники, которые жестоко обращались с женщинами, мошенники, что обворовывали потребителей, и люди, какие нарушали правила ради личной выгоды.
Поэтому услышьте меня, когда я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа. И в этой кампании, я обещаю вам: Я с гордостью поставлю свой послужной список против него в любой день недели,
– подчеркнула Харрис.
Она также сообщила, что ее кампания собрала десятки миллионов долларов финансирования в течение 24 часов.
Подчеркивая поддержку народа, Харрис выразила благодарность за рекордное достижение в сборе средств на местах за всю историю президентских кампаний.
"И именно потому, что мы ведем кампанию, управляемую людьми, вы можете быть уверены, что я стану президентом, ориентированным на интересы людей", – сказала вице-президент США.
Харрис также заверила, что нынешняя президентская кампания строится вокруг двух разных видений. Одно видение направлено на будущее нации, тогда как другое коренится в прошлом.
Мы верим в будущее, где каждый человек будет иметь возможность не просто выжить, но и развиваться,
– заявила она,
К тому же вице-президент США описала будущее, в котором "ни один ребенок не должен расти в бедности", где все работники имеют возможность вступать в профсоюзы, пожилые люди "могут выходить на пенсию с достоинством" и где медицинское обслуживание и уход за детьми доступны",
Что рассказала вице-президент США о Трампе
Харрис также раскритиковала президентскую кампанию экс-президента США Дональда Трампа. Вице-президент США отметила, что Трамп хочет "отбросить нашу страну назад".
Она также пообещала положить конец запрету абортов и работать над восстановлением репродуктивной свободы американцев.
"И мы, которые верим в репродуктивную свободу, остановим крайние запреты Дональда Трампа на аборты, потому что мы доверяем женщинам принимать решения относительно собственного тела, а не позволять правительству указывать им, что делать. И когда Конгресс примет закон о восстановлении репродуктивных свобод, как президент Соединенных Штатов, я подпишу его", – отметила она.
Она указала на намерение Трампа сократить социальное страхование и медицинское страхование и облегчить налоги для миллиардеров и корпораций, повторяя некоторые заявления президента Джо Байдена в адрес ее оппонента.
Кроме того, во время предвыборного митинга Харрис подняла еще и такие вопросы:
- свобода работников вступать в профсоюз;
- доступное медицинское обслуживание;
- доступная детская опека;
- оплачиваемый отпуск в связи с уходом за ребенком;
- достойный выход на пенсию;
- право каждого американца голосовать;
- безопасность от насилия с оружием: законы о красных флагах, общие проверки и запрет штурмового оружия.
Вице-президент США отметила, что создание среднего класса будет определяющей целью ее президентства.