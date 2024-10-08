Харрис сказала, что не стала бы говорить с Путиным об Украине без Киева

Камала Харрис заявила, что не встретилась бы с Владимиром Путиным относительно окончания войны в Украине без представителей из Киева. По словам кандидата в президенты США от Демократической партии, такие вопросы не могут решаться без украинской стороны.

Об этом вице-президент США заявила в интервью CBS News. Таким образом она повторила свои слова, что "никто не сможет завершить войну без участия Украины".

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Что сказала Харрис о переговорах с Путиным об Украине

Камала Харрис отметила, что не будет успеха в прекращении войны без участия Украины и соблюдения устава ООН. На вопрос, встретила бы она с Путиным, чтобы обсудить прекращение конфликта в Украине, Харрис ответила, что нет.

На двусторонней основе без Украины, нет. Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины,

– сказала кандидат в президенты США.

Интересно, что на интервью приглашали также и республиканца Дональда Трампа, но тот отказался.

Кроме того, во время интервью вице-президент США также раскритиковала своего оппонента, повторив заявления, которые она сделала во время дебатов с республиканским кандидатом 10 сентября.

"Дональд Трамп, если бы он был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Давайте проясним это. Он говорит: "О, он может покончить с этим в первый день". Вы знаете, что это такое? Это капитуляция", – подчеркнула Харрис.

К слову, после встречи с Владимиром Зеленским заявила, что считает предложения сдать часть территории Украины в обмен на мир неприемлемыми. К тому же политик подчеркнула, что подобные предложения являются на самом деле капитуляцией.