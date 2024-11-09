Решит судьбу демократов: Камала Харрис может получить важную должность после поражения на выборах

Американские СМИ предполагают, что вскоре Харрис может получить новую должность. Очевидно, что она больше не будет вице-президентом. Поэтому новое вероятное назначение рассматривают как попытку утереть нос республиканцам.

Харрис имеет опыт в юриспруденции, поэтому ей пророчат новое кресло в этой сфере. Но есть определенные трудности. О них сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Куда могут назначить Харрис и какие есть проблемы

Она могла бы занять должность судьи Верховного суда США. Ведь до того, как стать сенатором, а затем вице-президентом, Харрис была окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии. Да, Харрис никогда не была судьей. Но этот аргумент легко разбивается тем, что подобные прецеденты в истории США уже есть. Например, при Обаме на должность судьи назначили женщину, которая никогда не работала в судействе.

Такое назначение помогло бы демократам. Состав Верховного суда США назначает президент с одобрения Сената. Очевидно, что следующий, республиканский, состав Сената не захочет видеть демократов в Верховном суде и назначит своих людей. А поскольку судей там всего 9, назначение Харрис позволит демократической партии сохранить влияние.

До января демократы все еще имеют большинство в Сенате, поэтому Байден мог бы вскочить в последний вагон и назначить Харрис судьей Верховного суда. Но это место пока занято – его занимает 70-летняя судья Соня Сотомайор.

Сотомайор является членом Верховного суда США с 2009 года, ее назначил еще Барак Обама. Во-первых, политические взгляды Сотомайор характеризуют как либеральные, во-вторых, она первая латиноамериканка на этой должности. Поэтому Харрис в определенном смысле станет ее наследницей.

Поэтому многие политики призывают Сотомайор подать в отставку и открыть дорогу Харрис. Этот шаг был бы более чем логичным, ведь Сотомайор почтенного возраста. В Верховном суде есть и более старые члены, но у Сони диабет первой степени.

Вероятность того, что судье Сотомайор придется уйти в отставку или на пенсию в течение следующих четырех лет, чрезвычайно высока. Есть отличный вице-президент с юридическим образованием, необходимым для работы в Верховном суде,

– говорят демократы.

Сторонники Харрис призвали назначить ее судьей Верховного суда, чтобы "поразить республиканцев":

В ночь выборов многие призывали Сотомайор уйти. В Белом доме ранее говорили, что не будут настаивать на ее отставке. Позиция самой Сотомайор неизвестна.