Гарріс має досвід в юриспруденції, тому їй пророчать нове крісло у цій сфері. Але є певні труднощі. Про них повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Куди можуть призначити Гарріс і які є проблеми

Вона могла би обійняти посаду судді Верховного суду США. Адже до того, як стати сенаторкою, а відтак віцепрезиденткою, Гарріс була окружним прокурором Сан-Франциско і генеральним прокурором Каліфорнії. Так, Гарріс ніколи не була суддею. Але цей аргумент легко розбивається тим, що подібні прецеденти в історії США вже є. Наприклад, за Обами на посаду судді призначили жінку, яка ніколи не працювала в суддівстві.

Таке призначення допомогло би демократам. Склад Верховного суду США призначає президент зі схваленням Сенату. Очевидно, що наступний, республіканський, склад Сенату не захоче бачити демократів у Верховному суді та призначить своїх людей. А оскільки суддів там всього 9, призначення Гарріс дозволить демократичній партії зберегти вплив.

До січня демократи все ще мають більшість у Сенаті, тому Байден міг би вскочити в останній вагон і призначити Гарріс суддею Верховного суду. Але це місце наразі зайняте – його обіймає 70-річна суддя Соня Сотомайор.

Сотомайор є членкинею Верховного суду США з 2009 року, її призначив ще Барак Обама. По-перше, політичні погляди Сотомайор характеризують як ліберальні, по-друге, вона перша латиноамериканка на цій посаді. Тож Гарріс у певному сенсі стане її спадкоємицею.

Через це багато політиків закликають Сотомайор подати у відставку та відкрити дорогу Гарріс. Цей крок був би більш ніж логічним, адже Сотомайор поважного віку. У Верховному суді є і старіші члени, але Соня має діабет першого ступеню.

Імовірність того, що судді Сотомайор доведеться піти у відставку або на пенсію протягом наступних чотирьох років, надзвичайно висока. Є чудова віцепрезидентка з юридичною освітою, необхідною для роботи у Верховному суді,

– говорять демократи.

Прихильники Гарріс закликали призначити її суддею Верховного суду, щоб "вразити республіканців":

У ніч виборів багато хто закликав Сотомайор піти. У Білому домі раніше говорили, що не наполягатимуть на її відставці. Позиція самої Сотомайор невідома.