На Камчатке вулкан проснулся и выбросил столько пепла, что не видно и солнца: кадры последствий

11 апреля Россию догнала еще одна проблема – на Камчатке проснулся вулкан. В результате этого облако пепла поднялось на 20 километров.

Вулкан выбросил столько пепла, что в поселках не видно даже солнца. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что вулкан натворил на Камчатке

В сети уже обнародовали фото и видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. На них можно увидеть, что в близлежащих поселках очень много пепла и поэтому не видно солнца.

На некоторых кадрах кажется, что пепел похож на снег.

Пепел от вулкана накрыл населенные пункты России / фото росСМИ

Местные СМИ сообщают, что все школы закрыли, а людям приказали сидеть дома, ведь такого пепла на головы россиян не падало последние 60 лет.

Как стало известно, в 50 километрах от вулкана осадки пепла за 4 часа 8,5 сантиметров. В целом пепеловое облако разошлось на 500 километров. Некоторые населённые пункты сейчас без света.



Поселки России все в пепле / фото росСМИ



Кажется, что пепел – будто снег / фото росСМИ

Извержение вулкана на Камчатке: смотрите видео

Извержение вулканов