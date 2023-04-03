Первоначально местная геофизическая служба зафиксировала магнитуду землетрясения 5,7, но чуть позже повысила ее до 6,9. Об этом сообщают российские СМИ, инфомирует 24 Канал.

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Последствия землетрясения на Камчатке

Жительница Петропавловска-Камчатского рассказала, что в момент землетрясения была в кафе – задрожали стены, люди выбежали из здания, кто-то даже кричал.

Также некоторые местные жители сообщали о двух сильных толчках. В сети даже обнародовали последствия стихийного бедствия. На кадрах можно увидеть, что в результате землетрясения в местных продуктовых магазинах с полок упали товары.

По предварительным данным, подземные толчки возникли на глубине 100 километров в акватории Авачинского залива. Пострадавших нет.

Последствия землетрясения на Камчатке: смотрите видео

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