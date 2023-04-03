Первоначально местная геофизическая служба зафиксировала магнитуду землетрясения 5,7, но чуть позже повысила ее до 6,9. Об этом сообщают российские СМИ, инфомирует 24 Канал.
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Последствия землетрясения на Камчатке
Жительница Петропавловска-Камчатского рассказала, что в момент землетрясения была в кафе – задрожали стены, люди выбежали из здания, кто-то даже кричал.
Также некоторые местные жители сообщали о двух сильных толчках. В сети даже обнародовали последствия стихийного бедствия. На кадрах можно увидеть, что в результате землетрясения в местных продуктовых магазинах с полок упали товары.
По предварительным данным, подземные толчки возникли на глубине 100 километров в акватории Авачинского залива. Пострадавших нет.
Последствия землетрясения на Камчатке: смотрите видео
Землетрясения в России: последние новости
- 1 апреля землетрясение зафиксировали недалеко от Пятигорска. Эпицентр подземных толчков расположен на глубине 15 километров.
- Также ранее толчки почувствовали и на Камчатском полуострове. Землетрясение произошло на востоке России магнитудой 5,8.
- К тому же землетрясение произошло в 142 километрах от поселка Усть-Камчатск. Однако геофизики говорят, что жители не ощутили его толчки.
- А в феврале на границе между Казахстаном и Россией произошло землетрясение магнитудой 4,4.
- 13 февраля зафиксировали землетрясение возле Курильских островов. Его магнитуда – 5,8.
- Также 7 февраля толчки зафиксировали возле Курильских островов. Магнитуда землетрясения – 5,8, а глубина – 42 километра.