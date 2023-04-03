Спочатку місцева геофізична служба зафіксувала магнітуду землетрусу 5,7, але трохи пізніше підвищила її до 6,9. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Наслідки землетрусу на Камчатці
Мешканка Петропавловська-Камчатського розповіла, що в момент землетрусу була в кафе – затремтіли стіни, люди вибігли з будівлі, хтось навіть кричав.
Також деякі місцеві мешканці повідомляли про два сильні поштовхи. У мережі навіть оприлюднили наслідки стихійного лиха. На кадрах можна побачити, що внаслідок землетрусу у місцевих продуктових магазинах із полиць упали товари.
За попередніми даними, підземні поштовхи виникли на глибині 100 кілометрів в акваторії Авачинської затоки. Постраждалих немає.
Наслідки землетрусу на Камчатці: дивіться відео
Землетруси у Росії: останні новини
- 1 квітня землетрус зафіксували недалеко від П'ятигорська. Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині 15 кілометрів.
- Також раніше поштовхи відчули і на Камчатському півострові. Землетрус стався на сході Росії магнітудою 5,8.
- До того ж землетрус стався за 142 кілометри від селища Усть-Камчатськ. Однак геофізики кажуть, що мешканці не відчули його поштовхи.
- А в лютому на кордоні між Казахстаном і Росією стався землетрус магнітудою 4,4.
- 13 лютого зафіксували землетрус біля Курильських островів. Його магнітуда – 5,8.
- Також 7 лютого поштовхи зафіксували біля Курильських островів. Магнітуда землетрусу – 5,8, а глибина – 42 кілометри.