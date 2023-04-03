Спочатку місцева геофізична служба зафіксувала магнітуду землетрусу 5,7, але трохи пізніше підвищила її до 6,9. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Наслідки землетрусу на Камчатці

Мешканка Петропавловська-Камчатського розповіла, що в момент землетрусу була в кафе – затремтіли стіни, люди вибігли з будівлі, хтось навіть кричав.

Також деякі місцеві мешканці повідомляли про два сильні поштовхи. У мережі навіть оприлюднили наслідки стихійного лиха. На кадрах можна побачити, що внаслідок землетрусу у місцевих продуктових магазинах із полиць упали товари.

За попередніми даними, підземні поштовхи виникли на глибині 100 кілометрів в акваторії Авачинської затоки. Постраждалих немає.

Наслідки землетрусу на Камчатці: дивіться відео

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