Деталі повідомили на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

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Відомо, що землетрус магнітудою 4,3 зафіксували 1 квітня о 17:03. Сталося це за 99 кілометрів на північний схід від відомого російського курортного міста П'ятигорська. Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині 15 кілометрів.

Про те, що підземні поштовхи відчули у П'ятигорську і Желєзноводську, написали у своїх телеграм-каналах глави цих міст Дмитро Ворошилов і Євген Бакулін. Цікаво, що у Желєзноводську підземні поштовхи були дещо потужнішими, їхня магнітуда становила 4,6.

Довідка. Місто П'ятигорськ розташоване біля підніжжя Кавказьких гір (Північний Кавказ), на берегах річки Підкумок. Висота над рівнем моря становить близько 600 метрів.

Нещодавні землетруси у Росії

На Сході Росії 17 лютого стався землетрус. Магнітуда досягла 5,3 бала за шкалою Ріхтера. Землетрус стався у районі Курильських островів за місцевим часом о 22:38. Осередок поштовхів був на глибині до 166 кілометрів.

Останнім часом державу-агресорку добряче трусить. Зокрема, біля Курильських островів землетрус зафіксували лише 10 днів тому. Осередок був за 189 кілометрів від Північно-Курильська. Сейсмологи зафіксували підземний поштовх магнітудою 5,8.

Напередодні, 16 лютого, чергові підземні поштовхи зафіксували на Байкалі поблизу селища Велике Голоустне. Магнітуда була майже така ж – 5,9. Перед цим, 15 лютого поштовхи відчули на Камчатському півострові.