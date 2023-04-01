Деталі повідомили на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.
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Відомо, що землетрус магнітудою 4,3 зафіксували 1 квітня о 17:03. Сталося це за 99 кілометрів на північний схід від відомого російського курортного міста П'ятигорська. Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині 15 кілометрів.
Про те, що підземні поштовхи відчули у П'ятигорську і Желєзноводську, написали у своїх телеграм-каналах глави цих міст Дмитро Ворошилов і Євген Бакулін. Цікаво, що у Желєзноводську підземні поштовхи були дещо потужнішими, їхня магнітуда становила 4,6.
Нещодавні землетруси у Росії
На Сході Росії 17 лютого стався землетрус. Магнітуда досягла 5,3 бала за шкалою Ріхтера. Землетрус стався у районі Курильських островів за місцевим часом о 22:38. Осередок поштовхів був на глибині до 166 кілометрів.
Останнім часом державу-агресорку добряче трусить. Зокрема, біля Курильських островів землетрус зафіксували лише 10 днів тому. Осередок був за 189 кілометрів від Північно-Курильська. Сейсмологи зафіксували підземний поштовх магнітудою 5,8.
Напередодні, 16 лютого, чергові підземні поштовхи зафіксували на Байкалі поблизу селища Велике Голоустне. Магнітуда була майже така ж – 5,9. Перед цим, 15 лютого поштовхи відчули на Камчатському півострові.