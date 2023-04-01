Подробности сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

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Известно, что землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано 1 апреля в 17:03. Произошло это в 99 километрах северо-восточнее известного российского курортного города Пятигорска. Эпицентр подземных толчков расположен на глубине 15 километров.

О том, что подземные толчки ощутили в Пятигорске и Железноводске, написали в своих телеграм-каналах главы этих городов Дмитрий Ворошилов и Евгений Бакулин. Интересно, что в Железноводске подземные толчки были несколько более мощными, их магнитуда составляла 4,6.

Справка. Город Пятигорск расположен у подножия Кавказских гор (Северный Кавказ), на берегах реки Подкумок. Высота над уровнем моря составляет около 600 метров.

Недавние землетрясения в России

На Востоке России 17 февраля произошло землетрясение. Магнитуда достигла 5,3 балла по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в районе Курильских островов по местному времени в 22:38. Очаг толчков был на глубине до 166 километров.

В последнее время государство-агрессора изрядно трясет. В частности, у Курильских островов землетрясение было зафиксировано всего 10 дней назад. Ячейка была в 189 километрах от Северо-Курильска. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,8.

Накануне, 16 февраля, дежурные подземные толчки зафиксировали на Байкале вблизи поселка Большое Голоустное. Магнитуда была почти такая же – 5,9. Перед этим, 15 февраля толчки почувствовали на Камчатском полуострове.