Апокалипсис уже здесь: на Камчатке проснулся вулкан, облако пепла поднялось на 20 километров
Очень беспокойным было утро 11 апреля для жителей Камчатки. Поселок Ключи буквально засыпало пеплом, ведь вблизи проснулся вулкан Шивелуч.
По имеющимся данным, с самого утра в поселке Ключи тревожно и жутко, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Вулкан не только пугает гулом, слышным повсюду. Само облако с пеплом вздымается на километры вверх.
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Все засыпало пеплом
Один из очевидцев снял на видео то, что происходит в поселке Ключи. На ролике можно увидеть серость всего вокруг. Особого внимания заслуживает звучащий гул.
На Камчатке проснулся вулкан: смотрите видео
Известно, что облако пепла поднялось в небо на высоту от 15 до 20 километров. Это также удалось снять на камеру. Заметим, что зрелище крайне жуткое. Создается такое впечатление, что перед нами не реальность, а фрагмент фильма об апокалипсисе.
Облако пепла поднялось на высоту 20 километров: смотрите видео 18+
Местные жители заметили, что в 9 утра лучше не становилось. Город все еще было укутано тьмой, которую вызвало густое облако от вулкана.
Заметим, что движение по участку дороги Ключи – Усть-Камчатск закрыли. Кроме того, не работают также школы и социальные учреждения. Об этом предупредил губернатор Камчатской области Владимир Солодов.
Неспокойно было также под Москвой
- Заметим, что вечером 10 апреля взрыв раздался в Москве. По словам российских медиа, громкий "хлопок" услышал местный житель. Он также отметил, что после этого в небо взвился густой дым. Произошел инцидент на площади Миусской, 5 в центре Москвы.
- Известно, что взрыв произошел в трех метрах от жилого дома. В результате образовалась воронка в придомовом саду. Место происшествия сразу оцепили. Туда же отправили сотрудников экстренных служб.
- Вскоре правоохранители подтвердили свою догадку. Они заметили, что взрыв произошел из-за силового кабеля. Пока устанавливают, на чьем балансе он находится, чтобы дальше заниматься расследованием.
- Странно, что в этот раз россияне не обнаружили ни одного украинского следа и не придумывали басен об атаке беспилотниками. Впрочем, им сейчас не до смеха. Ведь пропагандисты готовят их к "атакам" на Москву, Петербург и Брянск. Мол, ее будут осуществлять ВСУ.