Никто не готов взять на себя роль преемника, – Пионтковский предположил, как избавятся от путина

Путину пришлось оправдываться перед партнерами россии за свои позорные поражения в Украине. Это серьезный повод для того, чтобы диктатор стал беспокоиться о своей власти.

Однако быстрее международных партнеров на провалы путина отреагирует его собственное окружение. Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

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По его словам, визит на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) был для главы кремля последним шансом продемонстрировать своему окружению, что он – серьезный международный деятель.

Однако диктатор в Узбекистане "получил несколько пощечин" даже от ближайших союзников – Индии и Китая и возвращается в россию ни с чем.

Сейчас перед окружением путина встал вопрос о том, что он им совсем не нужен. Он как камень на шее. От него нет никакой пользы,

– подчеркнул Пионтковский.

Как путина могут отстранить от власти

Как рассказал публицист, в россии уже обсуждают, как отстранить руководителя кремля от власти.

В ближайшее время могут объявить, что путин болеет и временно по состоянию здоровья передает власть совету безопасности,

– предположил Пионтковский.

По его словам, окружение главы кремля четко осознает, что от него надо избавиться.

"Однако никто не готов сейчас взять на себя роль преемника. Никто не хочет брать на себя персональную ответственность в решении задачи, как в условиях проигранной войны в Украине сохранить власть. Ведь на кону стоит огромное количество собственности", – сказал публицист.

Поэтому, по его словам, в россии выберут "мягкий путь" перехода власти в коллективные руки.

Что это значит для Украины

По словам Пионтковского, в случае, если этот план воплотят в жизнь, к власти придут "такие же негодяи, как и путин". Однако они будут сговорчивее в вопросе войны в Украине.

Все они ненавидят Украину и были бы счастливы уничтожить это государство. Однако сейчас у них сменились приоритеты. Самое важное для окружения путина – сохранить власть и огромный капитал. Это важнее сейчас, чем подавление Украины,

– отметил публицист.

Он предположил, что совет безопасности россии после отстранения путина будет торговаться с Киевом и Западом.

"В качестве первого шага им придется согласиться с ультиматумом коллективного Запада относительно Украины и отвести российские войска на линию границ 23 февраля, не дожидаясь, пока это сделают ВСУ", – отметил публицист.

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