Враг видит работу ПВО в реальном времени: Игнат прокомментировал скандал с камерами наблюдения
Источник:NV
Приобрел огласку тот факт, что во многих городах Украины до сих пор работают камеры, которые транслируют изображения в интернет в режиме реального времени. Это, по мнению пользователей, может помочь врагу во время атак. В Вооруженных Силах прокомментировали ситуацию.
Отметим, что трансляция видео с таких камер в основном происходит на ютуб – то есть у всех есть свободный доступ к таким эфирам и все могут наблюдать иногда за работой украинского ПВО. В то же время, спикер Воздушных сил Юрий Игнат намекнул, что в ВСУ уже работают тем, чтобы решить эту проблему.
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"Нужно скоординироваться"
Следует сказать, что в мирное время такие камеры помогали фиксировать правонарушения и привлекать к ответственности людей, совершавших незаконные действия. Однако в нынешних обстоятельствах военного положения понятно, что от них больше вреда, чем пользы.
Камеры отслеживают (ситуацию – 24 Канал) в режиме онлайн, передают это изображение на ютуб-каналы. И, таким образом, враг видит в реальном режиме времени (последствия своих действий – 24 Канал)… Нужно скоординироваться с местными администрациями, чтобы упорядочить этот вопрос,
– заявил спикер.
Кроме того, по его словам, многие люди снимают на камеру работу систем противовоздушной обороны и выкладывают соответствующие видео в сеть. Очевидно, решить этот вопрос мгновенно не удастся, однако в ВСУ будут делать все, чтобы у врага было как можно меньше способов узнавать информацию.
Скандал с Вороновой
- Следует добавить к этой теме, что в ночь на 16 мая, когда враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, так называемая "блогерка" и "певица" Инна Воронова решила поснимать на телефон работу украинской ПВО.
- Из-за этого в сети разразился настоящий скандал. Пользователи начали возмущаться из-за действий "инфлюэнсерши". Тем более, что ролики от Вороновой начали активно распространять вражеские телеграм-каналы.
- Вместе с тем, ранее известный украинский общественный деятель, волонтер и телеведущий Сергей Притула упрекал тем гражданам, что снимают работу систем противовоздушной обороны. По его словам, это вопрос безопасности.